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Специалисты назвали, где в Уфе могут возникнуть карстовые провалы// 02.12.2016
Но невозможно спрогнозировать в каком месте и когда обвалится земля.
Эксперты назвали районы, где могут произойти карстовые провалы. Как оказалось, сама Уфа находится в более благоприятном положении, чем жители пригорода. Проблемы с "уходом земли из под ног" могут возникнуть у проживающих в Кооперативной поляне, в поселках 8 марта, Алексеевка, считает заместитель главного архитектора Уфы Ильдар Хабибуллин.
Что касается будущих провалов, то их спрогнозировать невозможно. Образование карстовых пустот вызвано не только природными, но и техногенными факторами. Многие горные породы, такие как как гипс, известняк, мрамор, доломит и каменная соль подвержены размытию. И если случается коммунальная авария, то ситуация усугубляется.
Помимо уфимских провалов, ИА Медиакорсеть в мае сообщало о провале в Уфимском районе, близ трассы М-7 был и шоурума грузовых автомобией.
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