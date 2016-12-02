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Специалисты назвали, где в Уфе могут возникнуть карстовые провалы

Кристина ДЕЙНЕКО // 02.12.2016
Но невозможно спрогнозировать в каком месте и когда обвалится земля.

Эксперты назвали районы, где могут произойти карстовые провалы. Как оказалось, сама Уфа находится в более благоприятном положении, чем жители пригорода. Проблемы с "уходом земли из под ног" могут возникнуть у проживающих в Кооперативной поляне, в поселках 8 марта, Алексеевка, считает заместитель главного архитектора Уфы Ильдар Хабибуллин.

- Проблемы могут возникнуть в районе Зауфимья. На полуострове у нас ситуация хорошая, где ведется застройка там карстов нет. А в зонох первой категории строительства не ведется, оно там и запрещено, - напоминает Ильдар Хабибуллин.

Что касается будущих провалов, то их спрогнозировать невозможно. Образование карстовых пустот вызвано не только природными, но и техногенными факторами. Многие горные породы, такие как как гипс, известняк, мрамор, доломит и каменная соль подвержены размытию. И если случается коммунальная авария, то ситуация усугубляется.

- Если взять обычную канализацию, то не все содержимое попадает на очисные сооружения, иногда присходят утечки. Канализационная вода это агрессивная среда, она содержит сероводород. Влияние оказывают дожди, промышленные выбросы. Активность карста значительно увеличивается, - говорит генеральный директор предприятия "Архстройизысканий" Владимир Камалов.

Помимо уфимских провалов, ИА Медиакорсеть в мае сообщало о провале в Уфимском районе, близ трассы М-7 был и шоурума грузовых автомобией. 

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