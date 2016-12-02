Провалится ли Уфа под землю?

Кристина ДЕЙНЕКО

Специалисты рассказали насколько опасно строительство в парке Якутова.

Фото: БашДТП

Специалисты заявили, что Уфа никуда не провалится. Картовые пустоты в городе есть, но при возведение объектов, строители руководствовались картой. Стоит отметить, что документ составляли в 1996 году, обновлен он был лишь в 2014 году.

- На карте отмечены опасные и незопасные зоны. Есть первая категория, где строительство запрещено. Рекомендуемые категория - от третьей до пятой. Я считаю, что карта не доработана и больше схематична, - говорит генеральный директор ООО "Архстройизысканий" Владимир Камалов.

Город застраивался не хаотично, более 100 лет ведутся изыскания. Все строители, которые приходят в Уфу и собираются что-то строит, получают все необходимые геологические данные, поясняет заместитель главного архитекора Уфы Ильдар Хаибуллин.

- Если смотреть карту зонирования на первой категории домов нет, ни старых ни новых. Даже при строительстве объекта делаются дополнительные изыскания, все зависит от типа объекта, - сообщает Ильдар Хабибуллин. - Беспокоиться смысла особого нет. Дома не проваливаются, им некуда провалиться.

Все дома в микрорайоне Сипайлово застраивались в категории от 3 до 5. Специалисты говорят, что это самые безопасные для строительства зоны. Что касается озера Солдатского, то это, как считают эксперты, тоже карстовый провал, который образовался очень давно. Но тем не менее, дома, которые строят рядом с парком Якутова, находятся в полной безопасности.