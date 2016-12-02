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Провалится ли Уфа под землю?// 02.12.2016
Специалисты рассказали насколько опасно строительство в парке Якутова.
Фото: БашДТП
Специалисты заявили, что Уфа никуда не провалится. Картовые пустоты в городе есть, но при возведение объектов, строители руководствовались картой. Стоит отметить, что документ составляли в 1996 году, обновлен он был лишь в 2014 году.
Город застраивался не хаотично, более 100 лет ведутся изыскания. Все строители, которые приходят в Уфу и собираются что-то строит, получают все необходимые геологические данные, поясняет заместитель главного архитекора Уфы Ильдар Хаибуллин.
Все дома в микрорайоне Сипайлово застраивались в категории от 3 до 5. Специалисты говорят, что это самые безопасные для строительства зоны. Что касается озера Солдатского, то это, как считают эксперты, тоже карстовый провал, который образовался очень давно. Но тем не менее, дома, которые строят рядом с парком Якутова, находятся в полной безопасности.
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