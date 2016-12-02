|
2 декабря, пятница
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии женщина пострадала при столкновении автобуса и автомобиля// 02.12.2016
ДТП произошло в городе Октябрьском.
Фото: fwnews.ru
В городе Октябрьском на перекрестке улицы Новоселова и Московского проспекта столкнулись автомобиль и автобус, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Предположительно, 52-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2110. Легковушки столкнулись, и от удара ВАЗ врезался во встречный автобус ПАЗ-32053.
- В результате аварии пассажирка одной из легковых машин получила ушибы, - сообщили в госавтоинспеции. - Ей оказана медицинская помощь. В автобусе, кроме водителя, никого не было.
Всего за сутки инспекторы пресекли более трех тысяч нарушений ПДД и задержали 61 нетрезвого водителя.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
02.12.2016 // ПУЛЬС
Хамитов: Башкирия не воспользуется офертой «Роснефти» по «Башнефти»
02.12.2016 // СПОРТ
Виктор Гончаренко: Я продолжаю работать в ФК «Уфа»
02.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирском госсекторе зарплата повышаться не будет, в отличие от крупных компаний
02.12.2016 // ПЕРСОНА
Реализовать послание Президента поможет банк идей и мобильное приложение «Уфимец» - Ялалов
02.12.2016 // ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов: Важно перенастраивать головы чиновников
02.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии построят онкологический и кардиологический центры
02.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии молодые депутаты выступили против своих старших коллег
01.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Видео: В Уфе водители не поделили дорогу и подрались
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте