В Башкирии женщина пострадала при столкновении автобуса и автомобиля

Наталья КУЗНЕЦОВА

ДТП произошло в городе Октябрьском.

Фото: fwnews.ru

В городе Октябрьском на перекрестке улицы Новоселова и Московского проспекта столкнулись автомобиль и автобус, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Предположительно, 52-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2110. Легковушки столкнулись, и от удара ВАЗ врезался во встречный автобус ПАЗ-32053.

- В результате аварии пассажирка одной из легковых машин получила ушибы, - сообщили в госавтоинспеции. - Ей оказана медицинская помощь. В автобусе, кроме водителя, никого не было.

Всего за сутки инспекторы пресекли более трех тысяч нарушений ПДД и задержали 61 нетрезвого водителя.