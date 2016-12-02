В Башкирии построят онкологический и кардиологический центры

Наталья КУЗНЕЦОВА

Для этих проектов планируется получить федеральное финансирование.

Фото: gosrf.ru

В Башкирии запланировано строительство двух крупных объектов – онкологического и кардиологического центров. Об этом заявил глава региона Рустэм Хамитов журналистам после участия в церемонии оглашения Послания Президента Владимира Путина Федеральному собранию.

- На это нам нужно порядка 6-7 миллиардов рублей до 2019-2020 года, - уточнил глава Башкирии. - Федеральный центр обещал нам помочь. Если эта помощь будет в виде трансфертов, мы никогда не откажемся.