|
2 декабря, пятница
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии построят онкологический и кардиологический центры// 02.12.2016
Для этих проектов планируется получить федеральное финансирование.
Фото: gosrf.ru
В Башкирии запланировано строительство двух крупных объектов – онкологического и кардиологического центров. Об этом заявил глава региона Рустэм Хамитов журналистам после участия в церемонии оглашения Послания Президента Владимира Путина Федеральному собранию.
- На это нам нужно порядка 6-7 миллиардов рублей до 2019-2020 года, - уточнил глава Башкирии. - Федеральный центр обещал нам помочь. Если эта помощь будет в виде трансфертов, мы никогда не откажемся.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
02.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирском госсекторе зарплата повышаться не будет, в отличие от крупных компаний
02.12.2016 // ПЕРСОНА
Реализовать послание Президента поможет банк идей и мобильное приложение «Уфимец» - Ялалов
02.12.2016 // ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов: Важно перенастраивать головы чиновников
02.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии построят онкологический и кардиологический центры
02.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии молодые депутаты выступили против своих старших коллег
01.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Видео: В Уфе водители не поделили дорогу и подрались
01.12.2016 // ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Путин сделал емкий и честный анализ
01.12.2016 // СПОРТ
Юные хоккеисты из Башкирии отказались играть за ЦСКА
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте