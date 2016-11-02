2 ноября, среда
СЕГО ДНЯ

Жители Уфы встревожились возможным прорывом дамбы на Касимовском озере

Разиф АБДУЛЛИН // 02.11.2016
Ручей, который вытекает из щели, стал заметно шире.

Фото: Тамара Хабибуллина

Руководитель регионального отделения «Зеленой лиги» Тамара Хабибуллина сегодня записала на видео место возможного прорыва дамбы на Касимовском озере в  микрорайоне Шакша Калининского района Уфы. Сигналы об этом поступили ей от местных жителей.

- 25 октября мною было подано первоначальное обращение в администрациюУфы и Калининского района по поводу возможного прорыва, - сообщила Медиакорсети Тамара Хабибуллина. - Как мне сегодня сообщил зам.начальника управления гражданской защиты Гизатуллин Ф.Г. , приезжали 25 октября специалисты, составили акт и будут думать, как предотвратить размыв дамбы. Пока на этом месте высыпано два Камаза земли.

- Раньше этого ручья не было, потом потекло чуть-чуть, а теперь уже полметра промыло, - подтвердил информацию житель микрорайона Шакша Николай Коротков. По его мнению, необходимо завалить образовавшийся ручей землей и утрамбовать, иначе примерно через неделю  вода из озера уйдет.

- Если плотина рухнет, то вода из пруда уйдет, - рассказал Медиакорсети Николай Коротков. – То, что в понедельник (31 октября) сюда привезли пару Камазов земли – это не поможет. А мы хотим это озеро превратить в зону отдыха. Если сейчас не спасти его, то не будет этого.

- Об угрозе прорыва плотины мною лично в устной форме было доложено руководителю отдела администрации Калининского района по отдаленным территориям Айдару Альфредовичу Сайфуллину, - напоминает Тамара Хабибуллина. -  Возмущает тот факт, что администрацией не предпринято никаких попыток по запрету проезда легковой и грузовой техники по искусственно возведенной плотине. Огромные и глубокие колеи от машин нарушают целостность и прочность плотины, способствуют ее разрушению.

Тамара Хабибуллина сегодня сообщила об угрозе возможного прорыва дамбы на Касимовском озере в региональное управление МЧС.  Она надеется, что городские власти срочно направят на озеро специалистов для определения риска возможного прорыва дамбы с последующим предотвращением новой экологической угрозы и проведут комплекс мероприятий по укреплению откосов и полотна плотины.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

02.11.2016
В Уфимском районе отремонтировали мост через реку Тауш
Также завершаются работы по ремонту дороги Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка в Уфимском районе.

02.11.2016
В Башкирии перестали производить собственные семена овощей
В Госсобрании обсудили проблемы садоводства и огородничества

02.11.2016
СМИ сообщили о начале эпидемии ВИЧ
В соседнем с Башкирией городе опасной инфекцией заражен каждый 50-ый человек.

01.11.2016
Уфимцы записали видеообращения к Элле Памфиловой
Они не хотят оставлять ситуацию с нарушениями на выборах так, как есть.

01.11.2016
Из-за снегопада пробки в Уфе увеличились на 33%
Обычно, заторы в вечерний час пик составляют 6 баллов, а вчера – 9.

01.11.2016
В Башкириии СМИ и социальные сети с начала года начнут мониторить
Материалы и паблики будут исследовать на предмет материалов, способствующих межнациональной розни.

01.11.2016
Администрацию Уфы попросили установить ограждения вокруг озера Солдатское
Горожанка написала письмо городским властям, так как считает установленные вокруг водоема строительные маты потенциально опасными.

01.11.2016
В Уфе общественники попросили снести гаражи в Черниковке
Активисты считают, что они опасны для детей.

01.11.2016
Фонтан-часы на площади Ленина в Уфе планируется сдать к Дню города
Глава администрации подчеркнул, что сроки могут немного сдвинуться.

01.11.2016
Ялалов о гололеде: Жителю глубоко плевать, кому принадлежат дороги
Глава администрации Уфы призвал чиновников организовать расчистку дорог.

31.10.2016
Рустэм Хамитов: Мы обязаны чтить память тех, кто многое дал Башкирии
Глава региона вспомнил достижения советской эпохи

31.10.2016
Мулла из Уфы о гей-параде: Это патологическое явление
Акцию ЛГБТ-активистов прокомментировал представитель мусульманской конфессии.

31.10.2016
Башкирия стала лидером в ПФО по числу суицидов
Данные по числу самоубийств в регионе опубликовал Росстат.

31.10.2016
Сегодня в прокуратуру Башкирии могут звонить предприниматели
На "горячей линии" можно задать вопросы о защите прав предпринимателей.

31.10.2016
МЧС посоветовало автовладельцам не выезжать на летней резине
А пешеходам в МЧС рекомендуют одеть нескользящую обувь.

30.10.2016
«Салават Юлаев» дома разгромил «Сибирь»
Счет матча 6:0 в пользу уфимского клуба

28.10.2016
В Уфе пройдет акция памяти жертв политических репрессий
В ней примут участие пострадавшие, их родственники, дети и обычные горожане.

28.10.2016
Для Уфы купят сто городских автобусов большой вместимости
Госкомтранс планирует потратить на покупку автобусов 647,5 млн рублей.

28.10.2016
Рустэм Хамитов назвал рейтинг Башкирии по малому бизнесу позорным
Главу региона поручил профильному министру "найти резервы для исправления ситуации"

5-Я КОЛОНКА

Бывший министр молодежной политики и спорта Башкирии Рамиль Хисаметдинов рассуждает о строительстве мечети Ар-рахим.

ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"