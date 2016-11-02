Жители Уфы встревожились возможным прорывом дамбы на Касимовском озере

Разиф АБДУЛЛИН

Ручей, который вытекает из щели, стал заметно шире.

Фото: Тамара Хабибуллина

Руководитель регионального отделения «Зеленой лиги» Тамара Хабибуллина сегодня записала на видео место возможного прорыва дамбы на Касимовском озере в микрорайоне Шакша Калининского района Уфы. Сигналы об этом поступили ей от местных жителей.

- 25 октября мною было подано первоначальное обращение в администрациюУфы и Калининского района по поводу возможного прорыва, - сообщила Медиакорсети Тамара Хабибуллина. - Как мне сегодня сообщил зам.начальника управления гражданской защиты Гизатуллин Ф.Г. , приезжали 25 октября специалисты, составили акт и будут думать, как предотвратить размыв дамбы. Пока на этом месте высыпано два Камаза земли.

- Раньше этого ручья не было, потом потекло чуть-чуть, а теперь уже полметра промыло, - подтвердил информацию житель микрорайона Шакша Николай Коротков. По его мнению, необходимо завалить образовавшийся ручей землей и утрамбовать, иначе примерно через неделю вода из озера уйдет.

- Если плотина рухнет, то вода из пруда уйдет, - рассказал Медиакорсети Николай Коротков. – То, что в понедельник (31 октября) сюда привезли пару Камазов земли – это не поможет. А мы хотим это озеро превратить в зону отдыха. Если сейчас не спасти его, то не будет этого.

- Об угрозе прорыва плотины мною лично в устной форме было доложено руководителю отдела администрации Калининского района по отдаленным территориям Айдару Альфредовичу Сайфуллину, - напоминает Тамара Хабибуллина. - Возмущает тот факт, что администрацией не предпринято никаких попыток по запрету проезда легковой и грузовой техники по искусственно возведенной плотине. Огромные и глубокие колеи от машин нарушают целостность и прочность плотины, способствуют ее разрушению.

Тамара Хабибуллина сегодня сообщила об угрозе возможного прорыва дамбы на Касимовском озере в региональное управление МЧС. Она надеется, что городские власти срочно направят на озеро специалистов для определения риска возможного прорыва дамбы с последующим предотвращением новой экологической угрозы и проведут комплекс мероприятий по укреплению откосов и полотна плотины.