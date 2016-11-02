2 ноября, среда
СЕГО ДНЯ

В Уфимском районе отремонтировали мост через реку Тауш

Ольга КОРЗИК // 02.11.2016
Также завершаются работы по ремонту дороги Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка в Уфимском районе.

Фото: Госкомтранс РБ

Сегодня, 2 ноября, в Уфе запущено движение по мосту через реку Тауш на  6,679 км автомобильной дороги Уфа -Иглино - Красная Горка - Павловка в Уфимском районе, сообщили в госкомитете по транспорту республики. Здесь отремонтировали проезжую часть, установили барьерные и перильные ограждения, лестничные сходы и т.д. Общая длина моста - 48 м.

Также в настоящее время завершаются работы по ремонту 31 км дороги Уфа - Иглино - Красная Горка – Павловка, производится отсыпка обочин.

Движение автобусного маршрута №165 « Иглино-Уфа» осуществляется по прежнему расписанию и утвержденной схеме

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