В Башкирии перестали производить собственные семена овощей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Госсобрании обсудили проблемы садоводства и огородничества

Фото: Азат Гиззатуллин

Уже не раз с высоких трибун говорилось о том, что в условиях импортозамещения развитие садоводства и огородничества – это важная экономическая составляющая. Многие из нас в детстве помогали своим родителям в огороде, в саду и на даче. Для большинства россиян урожай с личных участков - существенное дополнение к бюджету. 40% всего городского населения страны имеет сады и дачи, 69% садоводов, а в кризисные годы до 81%, используют дачу для производства овощей, ягод и фруктов. Садоводы России - основные производители картофеля. Одна из основных проблем для людей, имеющих свои приусадебные участки – поиск качественного посадочного материала. А с ним в республике пока имеются серьезные проблемы.

- В Башкирии практически нет своих семян огурцов, моркови, помидоров и других овощных культур. Все, что продается на прилавках - это привозное, - сказал, выступая на заседании рабочей группы Госсобрания, заместитель министра сельского хозяйства республики Ильдар Насыров. – Более благоприятная ситуация обстоит с саженцами плодово-ягодных культур. В Башкирии действуют семь сертифицированных плодопитомников, в которых ведется работа по селекции и выращиванию районированных культур.

Однако и эта продукция не всегда доходит до потребителя. По словам заместителя председателя Госсобрания Башкирии Франиса Сайфуллина, под видом саженцев, выращенных в башкирских плодопитомниках, недобросовестные продавцы предлагают некачественный посадочный материал из других регионов.

- Людей они вводят в заблуждение, фактически предлагая «контрафакт». Поэтому нужно требовать документы: откуда саженцы, кто привез, есть ли разрешение. А лучше поехать в плодопитомник и выбрать необходимое уже на месте. Со стопроцентной гарантией, - сказал депутат.

Франис Сайфуллин также призвал руководство минсельхоза, администрации Уфы и руководителей плодопитомников в садоводческий сезон организовывать выездную торговлю и создавать постоянные точки продаж саженцев, выращенных в плодопитомниках региона. Это позволит обеспечить наших садоводов качественным посадочным материалом.

На заседании рабочей группы обсудили вопрос и с дальнейшей судьбой объединения «Башсортсемовощ». Предприятие стало акционерным и давно уже не занимается производством наших башкирских семян. Его работа свелась только к продаже импортных и отечественных семян в ярких упаковках. При этом к их деятельности много нареканий со стороны покупателей. Было дано поручение минсельхозу разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг «Башсортсемовоща».