2 ноября, среда
СЕГО ДНЯ

В Башкирии перестали производить собственные семена овощей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.11.2016
В Госсобрании обсудили проблемы садоводства и огородничества

Фото: Азат Гиззатуллин

Уже не раз с высоких трибун говорилось о том, что в условиях импортозамещения развитие садоводства и огородничества  – это важная экономическая составляющая. Многие из нас в детстве  помогали своим родителям в огороде, в саду и на даче. Для большинства россиян урожай с личных участков - существенное дополнение к бюджету. 40% всего городского населения страны имеет сады и дачи, 69% садоводов, а в кризисные годы до 81%, используют дачу для производства овощей, ягод и фруктов. Садоводы России - основные производители картофеля.  Одна из основных проблем для людей, имеющих свои приусадебные участки – поиск качественного посадочного материала. А с ним в республике пока имеются серьезные проблемы.

- В Башкирии практически нет своих семян огурцов, моркови, помидоров и других овощных культур. Все, что продается на прилавках  - это привозное, - сказал, выступая на заседании рабочей группы Госсобрания, заместитель министра сельского хозяйства республики Ильдар Насыров. – Более благоприятная ситуация обстоит с саженцами плодово-ягодных культур. В Башкирии действуют семь сертифицированных плодопитомников, в которых ведется работа по селекции и выращиванию районированных культур.

Однако и эта продукция не всегда доходит до потребителя. По словам заместителя председателя Госсобрания Башкирии Франиса Сайфуллина, под видом саженцев, выращенных в башкирских плодопитомниках, недобросовестные продавцы предлагают некачественный посадочный материал из других регионов.

- Людей они вводят в заблуждение, фактически предлагая  «контрафакт». Поэтому нужно требовать документы: откуда саженцы, кто привез, есть ли разрешение. А лучше поехать в плодопитомник и выбрать необходимое уже на месте. Со стопроцентной гарантией, - сказал депутат.

Франис Сайфуллин также призвал руководство минсельхоза, администрации Уфы и руководителей плодопитомников в садоводческий сезон организовывать выездную торговлю и создавать постоянные точки продаж саженцев, выращенных в плодопитомниках региона. Это позволит обеспечить наших садоводов качественным посадочным материалом.

На заседании рабочей группы обсудили вопрос и с дальнейшей судьбой объединения «Башсортсемовощ». Предприятие стало акционерным и давно уже не занимается производством наших башкирских семян. Его работа свелась только к продаже импортных и отечественных семян в ярких упаковках. При этом к их деятельности много нареканий со стороны покупателей. Было дано поручение минсельхозу разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг «Башсортсемовоща». 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

02.11.2016
СМИ сообщили об начале эпидемии ВИЧ
В соседнем с Башкирией городе опасной инфекцией заражен каждый 50-ый человек.

01.11.2016
Уфимцы записали видеообращения к Элле Памфиловой
Они не хотят оставлять ситуацию с нарушениями на выборах так, как есть.

01.11.2016
Из-за снегопада пробки в Уфе увеличились на 33%
Обычно, заторы в вечерний час пик составляют 6 баллов, а вчера – 9.

01.11.2016
В Башкириии СМИ и социальные сети с начала года начнут мониторить
Материалы и паблики будут исследовать на предмет материалов, способствующих межнациональной розни.

01.11.2016
Администрацию Уфы попросили установить ограждения вокруг озера Солдатское
Горожанка написала письмо городским властям, так как считает установленные вокруг водоема строительные маты потенциально опасными.

01.11.2016
В Уфе общественники попросили снести гаражи в Черниковке
Активисты считают, что они опасны для детей.

01.11.2016
Фонтан-часы на площади Ленина в Уфе планируется сдать к Дню города
Глава администрации подчеркнул, что сроки могут немного сдвинуться.

01.11.2016
Ялалов о гололеде: Жителю глубоко плевать, кому принадлежат дороги
Глава администрации Уфы призвал чиновников организовать расчистку дорог.

31.10.2016
Рустэм Хамитов: Мы обязаны чтить память тех, кто многое дал Башкирии
Глава региона вспомнил достижения советской эпохи

31.10.2016
Мулла из Уфы о гей-параде: Это патологическое явление
Акцию ЛГБТ-активистов прокомментировал представитель мусульманской конфессии.

31.10.2016
Башкирия стала лидером в ПФО по числу суицидов
Данные по числу самоубийств в регионе опубликовал Росстат.

31.10.2016
Сегодня в прокуратуру Башкирии могут звонить предприниматели
На "горячей линии" можно задать вопросы о защите прав предпринимателей.

31.10.2016
МЧС посоветовало автовладельцам не выезжать на летней резине
А пешеходам в МЧС рекомендуют одеть нескользящую обувь.

30.10.2016
«Салават Юлаев» дома разгромил «Сибирь»
Счет матча 6:0 в пользу уфимского клуба

28.10.2016
В Уфе пройдет акция памяти жертв политических репрессий
В ней примут участие пострадавшие, их родственники, дети и обычные горожане.

28.10.2016
Для Уфы купят сто городских автобусов большой вместимости
Госкомтранс планирует потратить на покупку автобусов 647,5 млн рублей.

28.10.2016
Рустэм Хамитов назвал рейтинг Башкирии по малому бизнесу позорным
Главу региона поручил профильному министру "найти резервы для исправления ситуации"

28.10.2016
Уфимцы выбирают чистовую отделку в Зеленой роще
Сегодня все больше уфимцев предпочитают не тратить свои накопления и силы на ремонт и выбирают чистовую отделку будущего жилья. Тем более если речь идет о квартирах в самом востребованном микрорайоне города, да еще и в доме из классического красного кирпича.

27.10.2016
Евгений Степанов: "Алло, Роспотребнадзор на проводе"
Специалисты Роспотребнадзора провели горячую линию для жителей Башкирии

5-Я КОЛОНКА

Бывший министр молодежной политики и спорта Башкирии Рамиль Хисаметдинов рассуждает о строительстве мечети Ар-рахим.

ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"