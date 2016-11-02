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В Башкирии перестали производить собственные семена овощей// 02.11.2016
В Госсобрании обсудили проблемы садоводства и огородничества
Фото: Азат Гиззатуллин
Уже не раз с высоких трибун говорилось о том, что в условиях импортозамещения развитие садоводства и огородничества – это важная экономическая составляющая. Многие из нас в детстве помогали своим родителям в огороде, в саду и на даче. Для большинства россиян урожай с личных участков - существенное дополнение к бюджету. 40% всего городского населения страны имеет сады и дачи, 69% садоводов, а в кризисные годы до 81%, используют дачу для производства овощей, ягод и фруктов. Садоводы России - основные производители картофеля. Одна из основных проблем для людей, имеющих свои приусадебные участки – поиск качественного посадочного материала. А с ним в республике пока имеются серьезные проблемы.
Однако и эта продукция не всегда доходит до потребителя. По словам заместителя председателя Госсобрания Башкирии Франиса Сайфуллина, под видом саженцев, выращенных в башкирских плодопитомниках, недобросовестные продавцы предлагают некачественный посадочный материал из других регионов.
Франис Сайфуллин также призвал руководство минсельхоза, администрации Уфы и руководителей плодопитомников в садоводческий сезон организовывать выездную торговлю и создавать постоянные точки продаж саженцев, выращенных в плодопитомниках региона. Это позволит обеспечить наших садоводов качественным посадочным материалом.
На заседании рабочей группы обсудили вопрос и с дальнейшей судьбой объединения «Башсортсемовощ». Предприятие стало акционерным и давно уже не занимается производством наших башкирских семян. Его работа свелась только к продаже импортных и отечественных семян в ярких упаковках. При этом к их деятельности много нареканий со стороны покупателей. Было дано поручение минсельхозу разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг «Башсортсемовоща».
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