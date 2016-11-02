СМИ сообщили об начале эпидемии ВИЧ

Наталья КУЗНЕЦОВА

В соседнем с Башкирией городе опасной инфекцией заражен каждый 50-ый человек.

Фото: http://ru.torange.biz/

В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ, сообщают РИА новости со ссылкой на управление здравоохранения администрации города. В городе зарегистрировано 26 693 случая ВИЧ-инфекции. То есть заражен каждый 50-й житель мегаполиса. 774 человека из стоящих на учете — дети.

— В Екатеринбурге в последнее время лидирует наркотический путь заражения - 52% против 46%, относящихся к заражению через половые контакты, — говорится в сообщении . - Но сейчас рост заболеваемости происходит именно за счет полового пути передачи инфекции. Болеет не только молодежь, но и люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Агентство ТАСС позже процитировало первого замначальника управления здравоохранения города Татьяну Савинова. По ее словам, эпидемия в городе не объвлялась. Накануне во время пресс-конференцию о начале старта информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции ей был задан вопрос о ситуации в Екатеринбурге.



— На ней мне задали вопрос о ситуации с ВИЧ в Екатеринбурге, в ответе на который я озвучила данные, транслируемые в СМИ. Конечно, для нас, медиков, это давно эпидемия ВИЧ, так как много людей болеет в Екатеринбурге. Это не случилось вчера, и ничего официально не было объявлено, — приводит слова Савиной ТАСС.

В Башкирии с начала 2016 года выявлено ВИЧ-инфицированных – 2367 человек. Из них в Уфе проживает 739. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель заболеваемости стал ниже на 5,73 процента.