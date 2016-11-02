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СМИ сообщили об начале эпидемии ВИЧ// 02.11.2016
В соседнем с Башкирией городе опасной инфекцией заражен каждый 50-ый человек.
Фото: http://ru.torange.biz/
В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ, сообщают РИА новости со ссылкой на управление здравоохранения администрации города. В городе зарегистрировано 26 693 случая ВИЧ-инфекции. То есть заражен каждый 50-й житель мегаполиса. 774 человека из стоящих на учете — дети.
— В Екатеринбурге в последнее время лидирует наркотический путь заражения - 52% против 46%, относящихся к заражению через половые контакты, — говорится в сообщении . - Но сейчас рост заболеваемости происходит именно за счет полового пути передачи инфекции. Болеет не только молодежь, но и люди в возрасте от 30 до 49 лет.
Агентство ТАСС позже процитировало первого замначальника управления здравоохранения города Татьяну Савинова. По ее словам, эпидемия в городе не объвлялась. Накануне во время пресс-конференцию о начале старта информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции ей был задан вопрос о ситуации в Екатеринбурге.
В Башкирии с начала 2016 года выявлено ВИЧ-инфицированных – 2367 человек. Из них в Уфе проживает 739. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель заболеваемости стал ниже на 5,73 процента.
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