ФК «Уфа» упустил победу в домашнем матче с пермским «Амкаром»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Игра закончилась со счетом 1:1

Фото: Разиф Абдуллин

«Уфа» открыла счет в начале второго тайм. На 53-й минуте во втором матче кряду сумел отличиться Кеинде Фатай. Наши соперники отыгрались на 75-й минуте, правда им этом помогли уфимские футболисты. Дмитрий Стоцкий срезал мяч в ближний верхний угол собственных ворот после подачи с левого фланга.

В турнирной таблице «Уфа» после этого матча с 12 очками располагается на восьмой строчке, а «Амкар» (16 очков) занимает четвёртое место.