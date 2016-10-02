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ФК «Уфа» упустил победу в домашнем матче с пермским «Амкаром»// 02.10.2016
Игра закончилась со счетом 1:1
Фото: Разиф Абдуллин
«Уфа» открыла счет в начале второго тайм. На 53-й минуте во втором матче кряду сумел отличиться Кеинде Фатай. Наши соперники отыгрались на 75-й минуте, правда им этом помогли уфимские футболисты. Дмитрий Стоцкий срезал мяч в ближний верхний угол собственных ворот после подачи с левого фланга.
В турнирной таблице «Уфа» после этого матча с 12 очками располагается на восьмой строчке, а «Амкар» (16 очков) занимает четвёртое место.
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