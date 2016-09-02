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Эксперт: Дом Махнинова фактически уравнялся с другими деревянными зданиями Уфы// 02.09.2016
Отрицательное заключение по старинному зданию вынесли, так как на нем больше нет декоративных элементов.
Эксперт Александр Лебедев, подписавший отрицательное заключение госэкспертизы по дому Махнинова на ул. Аксакова, 18, пояснил почему он принял такое решение. По его мнению, здание больше неинтересно с точки зрения культуры, так как утрачены декоративные элементы, и его общее техническое состояние очень плохое.
- Заключение было отрицательным, так как в нынешнем состоянии, здание не представлет ценности, - пояснил Лебедев "Медиакорсети". - Дом утратил характерные черты, которые могли быт основанием для включения его в реестр объектов культурного наследия. В частности, декор на фасаде. И общее техническое его состояние тоже имело значение. Фактически сейчас дом уравнялся с другими деревянными зданиями Уфы, а мы не можем сохранить их все.
Декоративные элементы здания, как утверждают в общественном движении "Архзащита", были сбиты в прошлом году в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС коммунальным службами. Тогда же дом перекрасили в невзрачный серый цвет.
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