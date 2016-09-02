Министерство культуры Башкирии установило границы Каповой пещеры

Наталья КУЗНЕЦОВА

На территории будет введен особый режим использования земельных участков.

Фото: Кристина Дейнеко

Министр культуры Амина Шафикова подписала два приказа об объекте культурного наследия «Капова пещера». Первый устанавливает границы территории. А второй – особые правила использования земельных участков.

Граница объекта проложена по 17-ти поворотным точкам. Она начинается от поворота реки Белой, под склоном лога на правом берегу реки. Идет на северо-восток, потом на северо-запад к левому берегу реки Шульган. Затем граница порачивает на юг, юго-запад и и поворачивает на северо-запад.

На ограниченной территории отныне будут запрещены любые строительные работы, вырубка леса, прокладка инженерных коммуникаций, стоянка любых транспортных средств. Разрешается проводить здесь научные исследования, любую работу, направленную на сохранение объекта, а также создавать музеи.

В июне «Медиакорсеть» сообщала, что Капову пещеру планируется полностью закрыть для туристов. Это будет сделано для того, чтобы сохранить уникальные наскальные рисунки эпохи палеолита.