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Министерство культуры Башкирии установило границы Каповой пещеры// 02.09.2016
На территории будет введен особый режим использования земельных участков.
Фото: Кристина Дейнеко
Министр культуры Амина Шафикова подписала два приказа об объекте культурного наследия «Капова пещера». Первый устанавливает границы территории. А второй – особые правила использования земельных участков.
Граница объекта проложена по 17-ти поворотным точкам. Она начинается от поворота реки Белой, под склоном лога на правом берегу реки. Идет на северо-восток, потом на северо-запад к левому берегу реки Шульган. Затем граница порачивает на юг, юго-запад и и поворачивает на северо-запад.
На ограниченной территории отныне будут запрещены любые строительные работы, вырубка леса, прокладка инженерных коммуникаций, стоянка любых транспортных средств. Разрешается проводить здесь научные исследования, любую работу, направленную на сохранение объекта, а также создавать музеи.
В июне «Медиакорсеть» сообщала, что Капову пещеру планируется полностью закрыть для туристов. Это будет сделано для того, чтобы сохранить уникальные наскальные рисунки эпохи палеолита.
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