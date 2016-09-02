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По факту убийства в Башкирии редактора газеты заведено уголовное дело// 02.09.2016
Виновных осудят по статье "Убийство".
31 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении в лесу тела 61-летнего редактора районной газеты Гафурийского района Федора Кулагина с признаками насильственной смерти.
Следователи завели по данному факту уголовное дело. В данный момент ведется следствие, проводятся мероприятия, направленные на устаноление всех обстоятельств и мотивов преступления, сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.
В соцсетях активно обсуждают эту трагедию. Например, в Facebook высказался бывший замминистра печати Артур Идельбаев:
- Лично знал этого прекрасного человека. Уважаемый не только в родном Гафурийском районе, но и во всей отрасли, старейший журналист и редактор, прекраснейшей души человек, отличный организатор. Очень-очень жалко! Скорбим вместе с родными.
Это был такой человек, что что каждая клетка в организме сжимается от жалости и требует мести. Желаю, чтобы негодяи, убившие его, были как можно быстрее найдены и понесли суровое наказание.
Поделилась своим мнением Айгуль Мусина:
- Всегда зачитывалась "Звездой", когда она мне попадала в руки. Такая нетипичная районка. Теперь уже была, наверное.
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