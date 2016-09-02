Юрист Шайхутдинова разъяснил необоснованность претензий к кандидату

По претензиям к кандидату в депутаты Госдумы принято решение избиркома.

Фото: Youtube.com

26 августа Медиакорсеть рассказала о том, что представители ОО «Народный фронт Регион» в Нефтекамске попросили снять с выборов лидера «Гражданской платформы» Рифата Шайхутдинова.

Сегодня юрист, представитель кандидата в депутаты Госдумы Рифата Шайхутдинова Валентин Карелин разъяснил, что претензии общественников к кандидату не обоснованны. Приводим полностью аргументы юриста:

- Относительно претензий общественных деятелей к кандидату на выборах в депутаты Государственной Думы седьмого созыва Рифата Шайхутдинова:

1. Жалобы на то, что в ходе пресс-конференции Р.Г. Шайхутдинова, распространялась агитация – уже рассматривались Территориальной избирательной комиссии городского округа город Нефтекамск. Решением № 170 от 30.07.2016 г. комиссия полностью эти доводы отклонила. В частности, на стр. 3-4 решения комиссия указала: «Плакат, размещённый на стене помещения во время пресс-конференции, не содержит призыва голосовать за кандидата. Здесь плакат выступает как элемент оформления зала к пресс-конференции, снабжения «картинкой» оператора, снимающего пресс-конференцию. Поэтому по содержанию плакат информационный, не агитационный». Далее отмечается, что жалоба «признана не обоснованной и не подлежащей удовлетворению». Цветной скан данного письма, заверенного избирательной комиссией, представляем редакции.

При этом Верховный суд РФ в пункте 7 Постановления Пленума от 24.02.2005 г. № 3 чётко указывал: «Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в… других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами порядок». Решение ТИК к. Нефтекамск № 170 об отказе в удовлетворении жалобы на действия кандидата Р.Г. Шайхутдинова обжаловано не было – ни в вышестоящие избирательные комиссии, ни в суд.

2. Никаких доказательств, что на пресс-конференции 19.07.2016 г. распространялись (раздавались) агитационные материалы, не представлено. То есть «общественники» заявление сделали, но оно бездоказательно и не подтверждается ничем, в том числе предъявленным видео.

3. До выдвижения кого-либо кандидатом юридически к нему нельзя применять такие категории законодательства РФ о выборах как «агитация» или «подкуп избирателей». В силу пункта 1 ст. 49 федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. агитационный период для кандидата, выдвинутого партией по одномандатному округу, начинается со дня представления этим кандидатом в избирательную комиссию документов о выдвижении. Согласно пункту 20) ст. 2 этого закона № 67-ФЗ избирательная кампания кандидата начинается со дня его выдвижения, т.е. предоставления в избирательную комиссию документов.

Наконец, в соответствии с пунктом 2 ст. 56 Закона № 67-ФЗ понятие «подкуп избирателей» применимо лишь к «кандидату», а не к лицу, которое когда-то в будущем станет кандидатом, но сейчас ещё не кандидат. Таким образом, считать действия Рифата Шайхутдинова «подкупом избирателей» и «агитацией» до его выдвижения в качестве кандидата – то есть до 18 июля 2016 г. – действительно, серьёзная юридическая ошибка.