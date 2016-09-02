2 сентября, пятница
СЕГО ДНЯ

В Башкирии "Камаз" сбил двух учениц, одна из них скончалась

Злата ЗУКОВИЧ // 02.09.2016
Девочки переходили дорогу по пешеходному переходу.

Фото: 102gibdd.ru

Сегодня, 2 сентября, в поселке Раевка Альшеевского района произошла трагедия, как сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным установлено, что около 13:00 уфимского времени на дороге “Чишмы-Киргиз-Мияки” грузовик “Камаз” сбил двух школьниц-сестер, которые переходили автодорогу по пешеходному переходу. За рулем грузовика  30-летний житель Белебея. Младшая, ученица третьего класса, погибла на месте, старшая, ученица шестого, доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

 

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