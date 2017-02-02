В Башкирии создают молодежный кадровый резерв

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Сегодня в Уфе свое обучение начали слушатели 10-го юбилейного набора школы российской политики.

В доме правительства Башкирии сегодня собрались 45 новых слушателей школы российской политики (ШРП).

10-ый набор будет проходит по профилю «молодежный кадровый резерв». По мнению экспертной комиссии многие проекты уже заслуживают внимания.

Кандидатами были предложены такие проекты, как: создание центров паллиативной помощи в РБ; строительство социального общежития; оборудование нового логистического центра в Зауралье; организация халяльной птицефабрики; создание осмотической электростанции; строительство завода ТБО по переработке мусора; создание пункта приёма щелочных батареек и др. У многих соискателей имеется четкий проработанный план реализации проекта, а в ряде случаев и инвесторы, готовые вложить необходимые средства. Об уже реализованных проектах рассказали выпускники прежних наборов ШРП.

– За предыдущие годы наши забеги объединили более 5 тысяч любителей бега и активного образа жизни. С каждым годом количество желающих участвовать в забегах растет. В 2017 году будет новый абсолютный рекорд, а это значит, что марафонское движение развивается, в том числе и благодаря нашим усилиям, – отметил директор и автор идеи Уфимского международного марафона Владислав Литвинчук. - Уфимский марафон – это узнаваемый бренд. Он стал одной из визитных карточек города. Это большое спортивное событие, которое входит в пятерку крупнейших марафонов России.

Еще один проект, который стал известен в республике – школа молодого журналиста (ШМЖ). Участниками ШМЖ становятся, как начинающие журналисты и корреспонденты студенческих СМИ, студенты филологических факультетов, так и студенты всех специальностей, которые мечтают стать журналистами.

- За время обучения, наши ребята слушают лекции, мастер-классы известнейших медиа-менеджеров, практикующих журналистов и руководителей пресс-служб госорганов республики, - рассказала основатель школы молодого журналиста Елена Арямнова, - при этом важной частью обучения является практика в республиканских СМИ

По словам директора ШРП, депутата Госсобрания Рустема Ахмадинурова, за 6 с лишним лет выпускниками школы российской политики стали более 300 человек. Как отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Марат Магадеев, 36 выпускников школы уже работают в органах государственной и муниципальной власти. По его мнению, школа стала социально-кадровым лифтом для молодых людей, который помогает им реализовывать их идеи и находить нужные ниши в их профессиональной карьере.