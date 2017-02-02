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В Башкирии создают молодежный кадровый резерв// 02.02.2017
Сегодня в Уфе свое обучение начали слушатели 10-го юбилейного набора школы российской политики.
В доме правительства Башкирии сегодня собрались 45 новых слушателей школы российской политики (ШРП).
10-ый набор будет проходит по профилю «молодежный кадровый резерв». По мнению экспертной комиссии многие проекты уже заслуживают внимания.
Еще один проект, который стал известен в республике – школа молодого журналиста (ШМЖ). Участниками ШМЖ становятся, как начинающие журналисты и корреспонденты студенческих СМИ, студенты филологических факультетов, так и студенты всех специальностей, которые мечтают стать журналистами.
По словам директора ШРП, депутата Госсобрания Рустема Ахмадинурова, за 6 с лишним лет выпускниками школы российской политики стали более 300 человек. Как отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Марат Магадеев, 36 выпускников школы уже работают в органах государственной и муниципальной власти. По его мнению, школа стала социально-кадровым лифтом для молодых людей, который помогает им реализовывать их идеи и находить нужные ниши в их профессиональной карьере.
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