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Дефицита с антивирусными препаратами в Башкирии нет - минздрав// 02.02.2017
Об этом рассказал главный инфекционист минздрава республики Дамир Валишин.
В аптеках и медицинских учреждениях Башкирии нет проблем с доступностью противовирусных препаратов и средств профилактики. Об этом сегодня рассказал главный инфекциионист миндрава Башкирии Дамир Валишин.
- Проблем с препаратами нет. Мы имеем уже большой опыт 2009, 2010 и 2011 годов, поэтому дефицита в препаратах нет: как в аптечной сети, так и в лечебных учреждениях, - сказал он.
- Эпидсезон прошлого года, когда был подъем заболеваемости свиного гриппа, показал слабые места, где необходим контроль, - добавил заместитель главного врача Уфимской инфекционной больницы №4 Александр Дмитриев. – Такого ажиотажа по противовирусным препаратам, по средствам индивидуальной защиты уже нет.
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