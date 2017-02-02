Дефицита с антивирусными препаратами в Башкирии нет - минздрав

Ольга КОРЗИК

Об этом рассказал главный инфекционист минздрава республики Дамир Валишин.

В аптеках и медицинских учреждениях Башкирии нет проблем с доступностью противовирусных препаратов и средств профилактики. Об этом сегодня рассказал главный инфекциионист миндрава Башкирии Дамир Валишин.

- Проблем с препаратами нет. Мы имеем уже большой опыт 2009, 2010 и 2011 годов, поэтому дефицита в препаратах нет: как в аптечной сети, так и в лечебных учреждениях, - сказал он.

- Эпидсезон прошлого года, когда был подъем заболеваемости свиного гриппа, показал слабые места, где необходим контроль, - добавил заместитель главного врача Уфимской инфекционной больницы №4 Александр Дмитриев. – Такого ажиотажа по противовирусным препаратам, по средствам индивидуальной защиты уже нет.