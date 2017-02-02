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Эпидемия гриппа в Башкирии пошла на снижение

Ольга КОРЗИК // 02.02.2017
Всего в республике переболело более 500 человек.

Фото: Ольга Корзик

В Башкирии в этом году гриппом переболело более 500 человек, все они были госпитализированы. Смертельных случаев зарегистрировано не было. Об этом рассказал сегодня заместитель главного врача уфимской инфекционной больницы № 4 Александр Дмитриев.

Главный инфекционист Минздрава РБ Дамир Валишин подчеркнул, что эта колличество касается только тех, кто обратился в больницу и диагноз подтвержден лабораторно.

- На самом деле эта цифра может быть больше. Ведь не все люди обращаются за медицинской помощью, - уточнил он.

По есловам Александра Дмитриева, во всех 500 случаях был диагностирован гонконгский грипп, а все заболевшие не были привиты. Компания по вакцинации началась в сентябре, было охвачено вакцинацией порядка 40% жителей республики.

Александр Дмитриев отметил, что пик заболеваемости пришелся на вторую неделю 2017 года. 

- Сейчас эта заболеваемость уменьшается, но до сих пор выше эпидемических порогов, - сказал он.

Превышение эпидпорога сохраняется среди взрослого населения, превышение заболеваемости среди детского населения было всего две недели, сообщил Дмитриев.

Среди заболевших были и беременные женщины. Их количество Александр Дмитриев не уточнил. 

Ситуация с ОРВИ отличается. По словам главного инфекциониста минздрава Башкирии Дамира Валишина, за неделю регистрируется 20 тысяч заболевших. 

- Окончательное количество заболевших пока сказать трудно, ведутся подсчеты, - сказал Дамир Валишин.

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