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В Башкирии появились специальные площадки для запуска салютов// 02.01.2017
Основная располагается на площади Ленина.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В республике оборудовали 34 площадки для запуска фейерверков. Там установлены щиты с правилами применения салютов. Основная площадка находится на площади Ленина.
МЧС предупреждает, что использовать пиротехнику можно только в специально отведённых местах, не использовать вторично несработавшую пиротехнику, а также не применять самодельные устройства. Также запрещено запускать салюты ближе 30 метров от жилых домов, нельзя использовать салюты под низкими навесами и кронами деревьев, а также при сильном ветре. Важно поджигать фитиль на расстоянии вытянутой руки.
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