В Башкирии появились специальные площадки для запуска салютов

Кристина ДЕЙНЕКО

Основная располагается на площади Ленина.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В республике оборудовали 34 площадки для запуска фейерверков. Там установлены щиты с правилами применения салютов. Основная площадка находится на площади Ленина.

МЧС предупреждает, что использовать пиротехнику можно только в специально отведённых местах, не использовать вторично несработавшую пиротехнику, а также не применять самодельные устройства. Также запрещено запускать салюты ближе 30 метров от жилых домов, нельзя использовать салюты под низкими навесами и кронами деревьев, а также при сильном ветре. Важно поджигать фитиль на расстоянии вытянутой руки.