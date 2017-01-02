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3 января, вторник
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СЕГО ДНЯ
Застройщиков обязали защищать дольщиков// 02.01.2017
Теперь они будут делать отчисления в специальный фонд.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Теперь застройщики обязаны отчислять средства в специальный фонд защиты дольщиков. Новшество коснется только тех домов, квартиры в котором начали продаваться только после 1 января 2017 года. Компенсации смогут получить граждане, которые столкнулись с банкротством строительной фирмы.
Деньги будут находиться в крупном банке, название которого не уточняется. Минимальный размер уставного капитала 25 млрд рублей.
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