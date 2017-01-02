3 января, вторник
СЕГО ДНЯ

По Уфе курсирует метробус

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 02.01.2017
В новогодние каникулы проезд на нем бесплатный.

Фото: пресс-служба Администрации Уфы

По Уфе в новогодние каникулы ездит бесплатный метробус. Он доставляет жителей и гостей до достопримечательностей города. Волонтеры, которые присутствуют при поездке, помогают пассажирам, рассказывают про маршрут. Поездка по достопримечательностям длится 3 часа. 

Свой путь метробус начинает с площадки перед ледовым городком, возле остановки «Горсовет» в северном и южном направлениях.

Ознакомиться с маршрутом и графиком движения можно тут

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