По Уфе курсирует метробус

Рустэм БАШКИРЦЕВ

В новогодние каникулы проезд на нем бесплатный.

Фото: пресс-служба Администрации Уфы

По Уфе в новогодние каникулы ездит бесплатный метробус. Он доставляет жителей и гостей до достопримечательностей города. Волонтеры, которые присутствуют при поездке, помогают пассажирам, рассказывают про маршрут. Поездка по достопримечательностям длится 3 часа.

Свой путь метробус начинает с площадки перед ледовым городком, возле остановки «Горсовет» в северном и южном направлениях.

Ознакомиться с маршрутом и графиком движения можно тут.