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3 января, вторник
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СЕГО ДНЯ
В Уфе после провала машины под землю женщину пригласили в суд// 02.01.2017
Заседание суда назначено на 10 января.
Фото: youtube.com
Объявление о заседании суда по «делу о митинге» появилось в социальной сети Вконтакте. Это дело имеет прямое отношение к провалившейся под землю машине в Уфе.
Напомним, что в конце октября прошлого года в Уфе во дворе дома №193/2 по улице Интернациональная произошел провал грунта, в который ушел автомобиль «Лада-Калина». Провал был настолько глубоким, что автомобиль так и не смогли потом обнаружить. Все происходило на глазах жителей соседних домов.
В результате в этот же день сотрудники полиции посетили нескольких участников того собрания, чтобы потребовать объяснений по состоявшемуся «несанкционированному митингу».
Позже стало известно, что в отношении уфимки Е. Масайло в Калининский суд Уфы был передан материал о правонарушении, а судебное слушание назначено на 10 января 2017 года.
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