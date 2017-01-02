В Уфе после провала машины под землю женщину пригласили в суд

Разиф АБДУЛЛИН

Заседание суда назначено на 10 января.

Фото: youtube.com

Объявление о заседании суда по «делу о митинге» появилось в социальной сети Вконтакте. Это дело имеет прямое отношение к провалившейся под землю машине в Уфе.

Напомним, что в конце октября прошлого года в Уфе во дворе дома №193/2 по улице Интернациональная произошел провал грунта, в который ушел автомобиль «Лада-Калина». Провал был настолько глубоким, что автомобиль так и не смогли потом обнаружить. Все происходило на глазах жителей соседних домов.



Администрация города затем пояснила, что все дело в лопнувшей трубе «УфаВодоканала», подмывшей грунт. Поскольку в октябре и ноябре 2016 года соседние дома стали давать усадку и появились трещины в панелях – как в квартирах, так и в подъездах домов, жители забеспокоились. И замазанные на домах трещины их не успокоили. 11 декабря они вышли во двор дома 193/2 на собрание, где требовали объяснения от властей, почему дома, признанные аварийными уже 32 года, до сих пор не расселены. Всего в трех домах живут примерно 1000 жителей.

В результате в этот же день сотрудники полиции посетили нескольких участников того собрания, чтобы потребовать объяснений по состоявшемуся «несанкционированному митингу».

Позже стало известно, что в отношении уфимки Е. Масайло в Калининский суд Уфы был передан материал о правонарушении, а судебное слушание назначено на 10 января 2017 года.