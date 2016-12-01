Ольга Панчихина: Важно, что президент опять напомнил о роли НКО

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Председатель Общественной палаты Башкирии о послании Путина

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию попросил чиновников, депутатов и членов Общественной палаты поддержать волонтерское движение и некоммерческие организации. Глава государства призвал правительство России до конца сформировать правовую базу для регулирования деятельности НКО.

- Поручаю правительству совместно с законодателями завершить формирование четкой правовой базы деятельности НКО - исполнителей общественно полезных услуг, установить требования к их компетенции, не нагородив бюрократических препон, – заявил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что с 2017 года для НКО, имеющих соответствующий опыт, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счёт бюджета.