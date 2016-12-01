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Ольга Панчихина: Важно, что президент опять напомнил о роли НКО// 01.12.2016
Председатель Общественной палаты Башкирии о послании Путина
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию попросил чиновников, депутатов и членов Общественной палаты поддержать волонтерское движение и некоммерческие организации. Глава государства призвал правительство России до конца сформировать правовую базу для регулирования деятельности НКО.
- Поручаю правительству совместно с законодателями завершить формирование четкой правовой базы деятельности НКО - исполнителей общественно полезных услуг, установить требования к их компетенции, не нагородив бюрократических препон, – заявил глава государства.
Владимир Путин напомнил, что с 2017 года для НКО, имеющих соответствующий опыт, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счёт бюджета.
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