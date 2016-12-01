|
1 декабря, четверг
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии жители пожаловались чиновникам на плохие дороги// 01.12.2016
Людей также волнуют вопросы медицины, образования и ЖКХ
Фото: пресс-службы регионального отделения "Единой России"
Сегодня в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялась «прямая телефонная линия». Жители республики задали чиновникам наиболее наболевшие вопросы, на которые ответили министр образования Башкирии Гульназ Шафикова, заместители министров ЖКХ и здравоохранения и председателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.
Напомним, что этот участок автодороги начали ремонтировать летом 2016 года. Но по непонятным причинам ремонт был приостановлен, и дорога стала абсолютно непригодной для нормального движения автотранспорта.
Жителями республики также поднимался вопрос по поводу организации автобусных перевозок внутри села Булгаково Уфимского района, а именно до детского садика «Семицветик». Инвалид II группы из Янаульского района просил возобновить автобусный маршрут «Янаул-Нефтекамск», так как ему самостоятельно тяжело добираться до своей деревни Янбарисово, где он проживает. Просил создать человеческие условия для перемещения до деревни.
Во время прямой линии к участникам также обратились из Альшеевского района по вопросам повышения заработной платы медицинским работникам; Благоварского района – оказания медицинской помощи (лечение и проведение процедур) гемодиализным больным; г. Янаул – обеспечения бесплатными лекарствами больных, которые получили инвалидность по кардиологическим диагнозам.
В системе образования оказалось немало проблем. Так, из г. Салават звонили с просьбой помочь в строительстве новой школы; Краснокамского района – реконструкции школы п. Краснохолмск. Из с. Бураево интересовались по поводу льгот, предоставляемых при поступлении в магистратуру.
Звонки, поступившие от граждан показали, что самыми главными проблемами остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Людей волнует непрозрачность начисления квартплаты - непонятные перерасчеты (к примеру, тарифы по отоплению различаются в жилых домах). На это жаловался каждый пятый. Жителей Кигинского района волнует качество работы управляющей компании. По несуществующему долгу по квартплате семья обращалась в разные инстанции, но безрезультатно. Граждан также интересовал вопрос выделения техники для коммунальных нужд в соответствии с программой, который действует только до 2016 года, а в 2017 году будет ли продлена данная программа?
Проблемы с водой испытывали жители с. Алкино Чишминского района. Многодетная мать жаловалась на отсутствие напора воды около 9 месяцев.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Видео: В Уфе водители не поделили дорогу и подрались
01.12.2016 // ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Путин сделал емкий и честный анализ
01.12.2016 // ПУЛЬС
«Роснефть» назначила нового гендиректора «Башнефть-добычи»
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
План приватизации завода в Туймазах требуют признать недействительным
01.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Послание Президента: Врачей надо освободить от рутины, вороха отчетов и справок
01.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В уфимском микрорайоне Инорс обнаружили редкого баклана
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
"Региональный фонд" снова проиграл дело о возврате 276 миллионов
01.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте