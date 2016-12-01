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СЕГО ДНЯ

В Башкирии жители пожаловались чиновникам на плохие дороги

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 01.12.2016
Людей также волнуют вопросы медицины, образования и ЖКХ

Фото: пресс-службы регионального отделения "Единой России"

Сегодня в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялась «прямая телефонная линия». Жители республики задали чиновникам наиболее наболевшие вопросы, на которые ответили министр образования Башкирии Гульназ Шафикова, заместители министров ЖКХ и здравоохранения и председателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.

- За час работы прямой линии поступили от граждан около 50 звонков. Жителями поднималась тема плохих дорог. Во время прямой линии 3 человека из г. Уфы обратились по одному и тому же вопросу. Их волновало неудовлетворительное состояние дорожного полотна около ГБУЗ Городская клиническая больница №22 г. Уфы. Дорога разбита, машинами не проехать, транспорт приходит в негодное состояние, - рассказали нам в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Напомним, что этот участок автодороги начали ремонтировать летом 2016 года. Но по непонятным причинам ремонт был приостановлен, и дорога стала абсолютно непригодной для нормального движения автотранспорта.

Жителями республики также поднимался вопрос по поводу организации автобусных перевозок внутри села Булгаково Уфимского района, а именно до детского садика «Семицветик». Инвалид II группы из Янаульского района просил возобновить автобусный маршрут «Янаул-Нефтекамск», так как ему самостоятельно тяжело добираться до своей деревни Янбарисово, где он проживает. Просил создать человеческие условия для перемещения до деревни.

Во время прямой линии к участникам также обратились из Альшеевского района по вопросам повышения заработной платы медицинским работникам; Благоварского района – оказания медицинской помощи (лечение и проведение процедур) гемодиализным больным; г. Янаул – обеспечения бесплатными лекарствами больных, которые получили инвалидность по кардиологическим диагнозам. 

В системе образования оказалось немало проблем. Так, из г. Салават звонили с просьбой помочь в строительстве новой школы;  Краснокамского района – реконструкции школы п. Краснохолмск. Из с. Бураево интересовались по поводу льгот,  предоставляемых при поступлении в магистратуру. 

Звонки, поступившие от граждан показали, что самыми главными проблемами остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Людей волнует непрозрачность начисления квартплаты - непонятные перерасчеты (к примеру, тарифы по отоплению различаются  в жилых домах). На это жаловался  каждый пятый. Жителей Кигинского района волнует качество работы управляющей компании. По несуществующему долгу по квартплате семья обращалась в разные инстанции, но безрезультатно. Граждан также интересовал вопрос выделения техники для коммунальных нужд в соответствии с программой, который действует только до 2016 года, а в 2017 году будет ли продлена данная программа?

Проблемы с водой испытывали жители с. Алкино Чишминского района. Многодетная мать жаловалась на отсутствие напора воды около 9 месяцев.

 

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5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

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