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Жители Уфы собирают информацию о ямах и карстовых провалах// 01.12.2016
Вконтакте появилась группа, посвященная обострившейся в городе проблеме.
Фото: группа "Провалы Уфы"
В социальной сети Вконтакте появилась группа «Провалы Уфы». Ее создатели предлагают уфимцам загружать в ленту любую информацию о ямах и карстовых провалах в городе.
- Сообщайте своим знакомым о данном сообществе, чем больше участников тем больше информации мы сможем узнать о расположении провалов, - пишут администраторы.
В настоящий момент в группе состоит уже 250 человек. Здесь опубликована действующая карта закарствованности городской территории, а также несколько последних новостей на эту тему. Главная из них – о машине, ушедшей под землю на улице Интернациональной.
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