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СЕГО ДНЯ

Жители Уфы собирают информацию о ямах и карстовых провалах

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.12.2016
Вконтакте появилась группа, посвященная обострившейся в городе проблеме.

Фото: группа "Провалы Уфы"

В социальной сети Вконтакте появилась группа «Провалы Уфы». Ее создатели предлагают уфимцам загружать в ленту любую информацию о ямах и карстовых провалах в городе.

- Сообщайте своим знакомым о данном сообществе, чем больше участников тем больше информации мы сможем узнать о расположении провалов, - пишут администраторы.

В настоящий момент в группе состоит уже 250 человек. Здесь опубликована действующая карта закарствованности городской территории, а также несколько последних новостей на эту тему. Главная из них – о машине, ушедшей под землю на улице Интернациональной.

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5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

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