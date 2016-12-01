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Президент России призвал чиновников не прятаться в кабинетах// 01.12.2016
В вопросах благоустройства городов и поселков, по мнению Путина, важно услышать мнение людей.
Сердечное отношение к людям - это очень важно. Давайте держать эти вопросы под особым контролем, отметил Владимир Путин в своем Послание Федеральному собранию
В вопросах благоустройства городов и поселков, по мнению Путина важно услышать мнения людей, а не решать их кулуарно в тиши кабинетов.
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