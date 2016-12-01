Послание Президента: В России не должно остаться ветхих школ

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Главам регионов президент рекомендовал создать центры поддержки одаренных детей.

Дети должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях. Не должно быть школ, находящихся в ветхом состоянии, заявил президент России, оглашая свое ежегодное Послание. Путин также призвал обратить внимание на необходимость убрать третьи смены, при этом он сказал, что нужно в школах нужно быть осторожными с разного рода экспериментами в образовательных программах. С 2016 по 2019 гг. планируется открыть 187 тысяч новых мест в школе.

Главам регионов глава государства рекомендовал подумать о создании на базе вузов и школ центров поддержки одаренных детей.

- При этом в основе всей системы образования должен лежать фундаментальный принцип, что каждый ребенок одарен, - сказал Владимир Путин. - Часов в школьной программе недостаточно, нужны проекты в театре, на ТВ и так далее, которые повысят интерес школьников к учебе. Школьники должны нестандартно мыслить, уметь ставить задачи и решать их. У ребят должно быть ясное понимание - все они имеют равные возможности для старта

Бизнес, университеты и бизнес-структуры должны подключиться к созданию образовательных технопарков в России, - отметил Путин.