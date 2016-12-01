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Послание Президента: В России не должно остаться ветхих школ// 01.12.2016
Главам регионов президент рекомендовал создать центры поддержки одаренных детей.
Дети должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях. Не должно быть школ, находящихся в ветхом состоянии, заявил президент России, оглашая свое ежегодное Послание. Путин также призвал обратить внимание на необходимость убрать третьи смены, при этом он сказал, что нужно в школах нужно быть осторожными с разного рода экспериментами в образовательных программах. С 2016 по 2019 гг. планируется открыть 187 тысяч новых мест в школе.
Главам регионов глава государства рекомендовал подумать о создании на базе вузов и школ центров поддержки одаренных детей.
Бизнес, университеты и бизнес-структуры должны подключиться к созданию образовательных технопарков в России, - отметил Путин.
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