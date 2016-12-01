|
1 декабря, четверг
|
СЕГО ДНЯ
Послание Президента: Врачей надо освободить от рутины, вороха отчетов и справок// 01.12.2016
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием
Сегодня президент России оглашает ежегодное Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. В начале Владимир Путин заявил, что на этот раз больше внимания уделит экономике, социальным вопросам и внутренней политике. Первой темой стали вопросы развития здравоохранения страны.
По мнению главы государства врачей нужно освободить врачей от рутины и дать им больше времени для работы с пациентами. Также нужно повысить контроль за рынком жизненно важных лекарств, считает Путин.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
План приватизации завода в Туймазах требуют признать недействительным
01.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Послание Президента: Врачей надо освободить от рутины, вороха отчетов и справок
01.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В уфимском микрорайоне Инорс обнаружили редкого баклана
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
"Региональный фонд" снова проиграл дело о возврате 276 миллионов
01.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом
01.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе совладельца аптечной сети оправдали в мошенничестве
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Скандал в башкирском хоккее вынесут на международный уровень
01.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе коммунальщики напали на журналиста
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте