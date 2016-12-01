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СЕГО ДНЯ

Послание Президента: Врачей надо освободить от рутины, вороха отчетов и справок

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 01.12.2016
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием

Сегодня президент России оглашает ежегодное Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. В начале Владимир Путин заявил, что на этот раз больше внимания уделит экономике, социальным вопросам и внутренней политике. Первой темой стали вопросы развития здравоохранения страны.

- За последние 10 лет в 15 раз увеличился объем высокотехнологичной медицинской помощи. Когда мы начинали программу, всего 60 тысяч человек получали такую помощь, сейчас - 900 тысяч человек, заявил Путин. -  Нужно внедрить механизм устойчивого финансирования высокотехнологичной помощи. В целом проблемы в здравоохранении сохраняются. Необходимо уделить особое внимание первичному звену.

По мнению главы государства врачей нужно освободить врачей от рутины и дать им больше времени для работы с пациентами. Также нужно повысить контроль за рынком жизненно важных лекарств, считает Путин. 

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