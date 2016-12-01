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В Уфе коммунальщики напали на журналиста// 01.12.2016
Они кричали и попытались отнять у него фотокамеру.
Фото: Дмитрий Колпаков
На уфимского журналиста Дмитрия Колпакова напали рабочие, которые ликвидировали последствия коммунальной аварии на улице Первомайской. Инцидент произошел накануне вечером. Наш коллега прибыл на место чтобы снять ход работ, но ремонтникам это не понравилось. - Они попытались меня вытолкнуть с места съемки, я был против, так как это проезжая часть и там ездят машины. Огрызались и говорили, что я их нервирую, - рассказывает корреспондент интернет-портала "Башмедиа" Дмитрий Колпаков. - Они хватали за одежду, закрывали объектив. Называться мужчины отказались. На месте присутствовало множество свидетелей, возможно благодаря этому конфликт не получил продолжения. Согласно "Закону о СМИ" журналист имеет право: искать, запрашивать, получать и распространять информацию; производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом.
На уфимского журналиста Дмитрия Колпакова напали рабочие, которые ликвидировали последствия коммунальной аварии на улице Первомайской. Инцидент произошел накануне вечером. Наш коллега прибыл на место чтобы снять ход работ, но ремонтникам это не понравилось.
- Они попытались меня вытолкнуть с места съемки, я был против, так как это проезжая часть и там ездят машины. Огрызались и говорили, что я их нервирую, - рассказывает корреспондент интернет-портала "Башмедиа" Дмитрий Колпаков. - Они хватали за одежду, закрывали объектив.
Называться мужчины отказались. На месте присутствовало множество свидетелей, возможно благодаря этому конфликт не получил продолжения.
Согласно "Закону о СМИ" журналист имеет право: искать, запрашивать, получать и распространять информацию; производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом.
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