|
1 ноября, вторник
|
СЕГО ДНЯ
Уфимцы записали видеообращения к Элле Памфиловой// 01.11.2016
Они не хотят оставлять ситуацию с нарушениями на выборах так, как есть.
Фото: Youtube.com
Сегодня и накануне активные уфимцы записали видеообращения к председателю ЦИК России Элле Памфиловой. В них они рассказали о своем опыте участия в выборах 18 сентября в Демском районе Уфы.
Так Индира Абызбаева рассказала о том, как на избирательном участке № 17велся подсчет голосов с нарушением процедуры, прописанной в законе. Сначала была большая задержка по времени с началом подсчета голосов, а потом, вероятно, после распития спиртных напитков, даже была разбита урна с бюллетенями. Также никто не показывал наблюдателям отметки в бюллетенях, чтобы можно было определить, как именно проголосовал тот или иной избиратель ( а такое требование прописано в законе).
- Я была на встрече с членами ЦИК России Сироткиным и Шевченко 17 октября в Уфе, - рассказала в видеообращении уфимка. – Я рассказала им о всех нарушениях, и услышала ответ, что будет создана комиссия, которая будет рассматривать все нарушения в Демском районе. К сожалению, после их отъезда все обещания были забыты – в ТИК Демского района Уфы и в ЦИК Башкирии. Мне не назначили время для просмотра видеозаписей с УИК №17, и сейчас уже говорят, что ваше время истекло и никакого просмотра не будет.
О других нарушениях на выборах рассказали также уфимки Надежда Бывальцева и Любовь Коломасова.
А представитель партии «Яблоко» на выборах Рустем Мулюков и доверенное лицо от этой же партии Станислав Чайченко даже одели тюремные робы перед тем, как записать видеообращение к Элле Памфиловой. Чайченко пригласил Эллу Памфилову приехать в Уфу лично, чтобы вместе убедиться в наличии или отсутствии нарушений в Демском районе Уфы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
01.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии всё-таки нашли нарушения на выборах
01.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
ЦИК Башкирии из-за нарушений на выборах уволил семь председателей УИК
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы записали видеообращения к Элле Памфиловой
01.11.2016 // ПЕРСОНА
Новым мэром Стерлитамака назначен Владимир Куликов
01.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе ищут средства на реставрацию старейшего храма
01.11.2016 // ФОТОФАКТ
Первый снег в Уфе покрыли новым асфальтом
01.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии всё-таки нашли нарушения на выборах
01.11.2016 // ПУЛЬС
Во сколько обходится Уфе зимнее содержание дорог
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте