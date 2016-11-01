Уфимцы записали видеообращения к Элле Памфиловой

Разиф АБДУЛЛИН

Они не хотят оставлять ситуацию с нарушениями на выборах так, как есть.

Фото: Youtube.com

Сегодня и накануне активные уфимцы записали видеообращения к председателю ЦИК России Элле Памфиловой. В них они рассказали о своем опыте участия в выборах 18 сентября в Демском районе Уфы.

Так Индира Абызбаева рассказала о том, как на избирательном участке № 17велся подсчет голосов с нарушением процедуры, прописанной в законе. Сначала была большая задержка по времени с началом подсчета голосов, а потом, вероятно, после распития спиртных напитков, даже была разбита урна с бюллетенями. Также никто не показывал наблюдателям отметки в бюллетенях, чтобы можно было определить, как именно проголосовал тот или иной избиратель ( а такое требование прописано в законе).

- Я была на встрече с членами ЦИК России Сироткиным и Шевченко 17 октября в Уфе, - рассказала в видеообращении уфимка. – Я рассказала им о всех нарушениях, и услышала ответ, что будет создана комиссия, которая будет рассматривать все нарушения в Демском районе. К сожалению, после их отъезда все обещания были забыты – в ТИК Демского района Уфы и в ЦИК Башкирии. Мне не назначили время для просмотра видеозаписей с УИК №17, и сейчас уже говорят, что ваше время истекло и никакого просмотра не будет.

О других нарушениях на выборах рассказали также уфимки Надежда Бывальцева и Любовь Коломасова.

А представитель партии «Яблоко» на выборах Рустем Мулюков и доверенное лицо от этой же партии Станислав Чайченко даже одели тюремные робы перед тем, как записать видеообращение к Элле Памфиловой. Чайченко пригласил Эллу Памфилову приехать в Уфу лично, чтобы вместе убедиться в наличии или отсутствии нарушений в Демском районе Уфы.