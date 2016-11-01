Из-за снегопада пробки в Уфе увеличились на 33%

Ольга КОРЗИК

Обычно, заторы в вечерний час пик составляют 6 баллов, а вчера – 9.

Вчера, 31 октября, в Уфу пришел циклон, снег не прекращался более 14 часов, что вызвало значительные затруднения движения на дорогах города.

Обычно, в вечерний час пик в Уфе, по данным «Яндекс.Пробок», заторы составляют 6 баллов. Однако вчера пробки значительно превысили типичные показатели, поднявшись до 9 баллов.

Количество ДТП на дорогах Уфы вчера также возросло. Как отметил, сегодня на оперативке глава администрации города Ирек Ялалов, обычно в среднем их происходит 80-100, а за прошедшие сутки количество аварий увеличилось до 122.