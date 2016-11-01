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СЕГО ДНЯ
В Башкириии СМИ и социальные сети с начала года начнут мониторить// 01.11.2016
Материалы и паблики будут исследовать на предмет материалов, способствующих межнациональной розни.
Центр гуманитарных исследований Минкультуры Башкирии запустит систему мониторинга СМИ и социальных сетей. Его целью станет выявление публикаций и сообщений, способствующих возникновению межнациональных и религиозных конфликтов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Таким образом регион присоединится к российской системе, разработанной для раннего предупреждения конфликтов Федеральным агентством по делам национальностей
Стоимость контракта на проведение мониторинга определена более чем в 2,1 миллиона рублей. Это будут средства республиканского бюджета.
Помимо СМИ, сообщений соцсетей и блогов, будут анализироваться все сообщения некоммерческих организаций и организаций, объединяющих национальные диаспоры, этнические и религиозные сообщества. Все публикации будут подвергнуты будут подвергнуты морфологическому, лингвистическому и когнитивному анализу.
Подключиться к системе Башкирия планирует до 25 декабря, а уже в начале года начнется мониторинг. Перечень СМИ и соцсетей центр при минкульте планирует предоставить подрядчику дополнительно.
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