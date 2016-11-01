Администрацию Уфы попросили установить ограждения вокруг озера Солдатское

Наталья КУЗНЕЦОВА

Горожанка написала письмо городским властям, так как считает установленные вокруг водоема строительные маты потенциально опасными.

Уфимка Светлана Каленова обратилась в администрацию города с вопросом по озеру Солдатское. Она просит установить ограждение вокруг водоема. После очистки на берегу установили наклонные строительные маты, которые, как считает горожанка, небезопасны для детей.

- В том виде, как это сделано сейчас, представляет явную угрозу падению-скатыванию в воду детей, - пишет уфимка. - Тротуар сразу переходит в достаточно крутую, по осени скользкую, горку прямо в воду. Это опасно особенно сейчас, в начале зимы.