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СЕГО ДНЯ

В Уфе общественники попросили снести гаражи в Черниковке

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.11.2016
Активисты считают, что они опасны для детей.

Фото: дарфонд.рф

Общественное движение «Чистая Черниковка» обратилось в администрацию Уфы с просьбой о сносе гаражей в микрорайоне. Гаражи остались около дома на улице Первомайской 84/2, а также по во дворе домов на улице Черниковской 75/3, 75/2, 79/3. В первом случае рядом расположен детсад номер 220 и 85-ая школа. На Черниковской, в котором стоят гаражи-ракушки, расположен детский сад номер 12.

- Гаражи не должны стоять около образовательных учерждений, ведь это потенциальная опасность для детей, - говорит руководитель движения Руслан Бадретдинов.

 

 

 

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