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Фонтан-часы на площади Ленина в Уфе планируется сдать к Дню города// 01.11.2016
Глава администрации подчеркнул, что сроки могут немного сдвинуться.
Фото: ufacity.info
Фонтан в виде часов на площади Ленина должен был сдать к следующему Дню города, сообщил сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов на утренней оперативке.
Недавно он проинспектировал возобновившиеся работы на площадке. Хотя сроки обозначены, Ирек Ялалов подчеркнул, что строгих рамок перед строителями на ставится.
- Если на две-три недели позже сдадите, не критично, - обратился он к ответственным чиновникам. - Главное, чтобы было качественно. Потому что ничего подобного в Российской Федерации нет.
Напомним, проект фонтана начали разрабатывать в 2013 году. Сроки его строительства несколько раз переносились.
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