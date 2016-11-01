Ялалов о гололеде: Жителю глубоко плевать, кому принадлежат дороги

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава администрации Уфы призвал чиновников организовать расчистку дорог.

Фото: Наталья Кузнецова

Гололед увеличил число ДТП на дорогах Уфы. Если в среднем их происходит 80-100, то за прошедшие сутки их было 122. Такую информацию озвучил сегодня глава администрации город Ирек Ялалов на утренней оперативке. В связи с этим он призвал городских чиновников лучше организовывать расчистку дорог. При этом он подчеркнул, что не имеет значения, муниципальные они или нет.

- Нормальному жителю глубоко плевать и с девятого и с 25-го этажа, кому принадлежит дорога, - заявил Ялалов. - Поэтому там, где дороги ведомственные, частные, не находятся на балансе муниципалитета, мы значит должны организовать их расчистку. Надо выходить в Курултай, Госдуму, менять законы, я же говорил.

Городские службы, в очередной раз напомнил Ялалов, должны расчищать пути, по которым ходит общественный транспорт, а также те, которые находятся на балансе муниципалитета.

- В течение нескольких дней температура продержится от минус 13 до плюс двух градусов, - сообщил Ялалов. - Городские службы уже приступили к работе в зимнем режиме.