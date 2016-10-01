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В Нацбанке Башкирии проводится очное голосование за символы новых купюр// 01.10.2016
Сегодня здесь проводится день открытых дверей.
В Национальном банке сегодня проходит первый в его истории день открытых дверей. Связано это с проведением голосования за новые символы 200-рублевой и двухтысячной купюры.
— Как вы знаете голосование проходит заочно, можно проголосовать в интернете, этот этап будет проходить до седьмого октября, – сообщил журналистам председатель Национального банка РБ Марат Кашапов. – А сегодня, когда мы проводим день открытых дверей, есть возможность проголосовать очно.
К слову, для всех желающих открыты двери сегодня только в вестибюль Нацбанка. Здесь людей встречают сотрудники, которые предлагают заполнить анкету и положить ее в урну для голосования. Внутрь самого банка можно попасть только по предварительной записи: сегодня здесь проводят экскурсии по местному музею. Всего таким образом Нацбанк, по словам Кашапова, посетит около 90 человек.
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