В Нацбанке Башкирии проводится очное голосование за символы новых купюр

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сегодня здесь проводится день открытых дверей.

В Национальном банке сегодня проходит первый в его истории день открытых дверей. Связано это с проведением голосования за новые символы 200-рублевой и двухтысячной купюры.

— Как вы знаете голосование проходит заочно, можно проголосовать в интернете, этот этап будет проходить до седьмого октября, – сообщил журналистам председатель Национального банка РБ Марат Кашапов. – А сегодня, когда мы проводим день открытых дверей, есть возможность проголосовать очно.

К слову, для всех желающих открыты двери сегодня только в вестибюль Нацбанка. Здесь людей встречают сотрудники, которые предлагают заполнить анкету и положить ее в урну для голосования. Внутрь самого банка можно попасть только по предварительной записи: сегодня здесь проводят экскурсии по местному музею. Всего таким образом Нацбанк, по словам Кашапова, посетит около 90 человек.