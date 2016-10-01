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Центр борьбы со СПИДом в Уфе переедет в здание бывшего роддома// 01.10.2016
Оно будет расположено на территории республиканского клинической больниц имени Куватова.
Центр борьбы со СПИДом в Уфе с ноября-декабря меняет адрес, сообщает Башинформ со ссылкой на замминстра здравоохранения Башкирии Рустема Валеева. Он переедет на территорию Респубиканской клинической больницы имени Куватова на ул. Достоевского. Учреждению отдадут здание бывшего роддома.
Сейчас центр расположен в старом двухэтажном здании на ул. Цюрупы, 86 и не справляется с возросшим потоком посетителей.
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