Центр борьбы со СПИДом в Уфе переедет в здание бывшего роддома

Наталья КУЗНЕЦОВА

Оно будет расположено на территории республиканского клинической больниц имени Куватова.

Центр борьбы со СПИДом в Уфе с ноября-декабря меняет адрес, сообщает Башинформ со ссылкой на замминстра здравоохранения Башкирии Рустема Валеева. Он переедет на территорию Респубиканской клинической больницы имени Куватова на ул. Достоевского. Учреждению отдадут здание бывшего роддома.

— Это не случайный выбор, – отметил Валеев на пресс-конференции. – Во-первых, где находится РКБ, знают все, что очень удобно. Во-вторых, эта больница многопрофильная, и в случае необходимости консультации каждый человек сможет получить ее тут же у профильного специалиста.

Сейчас центр расположен в старом двухэтажном здании на ул. Цюрупы, 86 и не справляется с возросшим потоком посетителей.