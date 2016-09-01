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В Башкирии система МФЦ может подключиться к выдаче полисов ОСАГО// 01.09.2016
Об этом сегодня заявил премьер – министр правительства Рустэм Марданов
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сегодня в правительстве Башкирии прошло совещание по вопросам внедрения системы «единого страхового агента» (ЕСА) по выдаче полисов ОСАГО. На него пригласили представителей регулирующих организаций и ведущих компаний на страховом рынке республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, что 29 августа было принято решение о реализации на территории Башкирии системы «ЕСА» Российского союза автостраховщиков. С 30 августа в республике начались первые выдачи полисов по новой системе. Однако темпы выдачи полисов через «ЕСА» пока очень скромные. На 1 сентября эту работу начали 4 страховых компании в Уфе, Кумертау, Белорецке. На днях еще 6 страховщиков подключаться к этой системе. Сотрудники страховых компаний обучаются и получают доступ к работе в системе «ЕСА». В ближайшее время на сайте РСА будут размещены адреса точек продаж, по которым можно заключить договор ОСАГО у агентов.
Со следующей недели система «ЕСА» наберет обороты и, как заверили представители страховых компаний, очереди автовладельцев за полисами ОСАГО исчезнут к началу второй декады сентября.
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