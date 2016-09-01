В Башкирии система МФЦ может подключиться к выдаче полисов ОСАГО

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Об этом сегодня заявил премьер – министр правительства Рустэм Марданов

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня в правительстве Башкирии прошло совещание по вопросам внедрения системы «единого страхового агента» (ЕСА) по выдаче полисов ОСАГО. На него пригласили представителей регулирующих организаций и ведущих компаний на страховом рынке республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, что 29 августа было принято решение о реализации на территории Башкирии системы «ЕСА» Российского союза автостраховщиков. С 30 августа в республике начались первые выдачи полисов по новой системе. Однако темпы выдачи полисов через «ЕСА» пока очень скромные. На 1 сентября эту работу начали 4 страховых компании в Уфе, Кумертау, Белорецке. На днях еще 6 страховщиков подключаться к этой системе. Сотрудники страховых компаний обучаются и получают доступ к работе в системе «ЕСА». В ближайшее время на сайте РСА будут размещены адреса точек продаж, по которым можно заключить договор ОСАГО у агентов.

– Мы должны совместными усилиями максимально быстро и эффективно реализовать этот проект, чтобы ликвидировать очереди в офисах по выдаче полисов ОСАГО, – обратился к участникам совещания Рустэм Марданов. – Республика в свою очередь при необходимости готова помочь страховым компаниям в организации выдачи полисов ОСАГО через систему многофункциональных центров МФЦ.

Со следующей недели система «ЕСА» наберет обороты и, как заверили представители страховых компаний, очереди автовладельцев за полисами ОСАГО исчезнут к началу второй декады сентября.