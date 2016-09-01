1 сентября, четверг
СЕГО ДНЯ

В Башкирии система МФЦ может подключиться к выдаче полисов ОСАГО

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 01.09.2016
Об этом сегодня заявил премьер – министр правительства Рустэм Марданов

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня в правительстве Башкирии прошло совещание по вопросам внедрения системы «единого страхового агента» (ЕСА) по выдаче полисов ОСАГО. На него пригласили представителей регулирующих организаций и ведущих компаний на страховом рынке республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, что 29 августа было принято решение о реализации на территории Башкирии системы «ЕСА» Российского союза автостраховщиков. С 30 августа в республике начались первые выдачи полисов по новой системе. Однако темпы выдачи полисов через «ЕСА» пока очень скромные. На 1 сентября эту работу начали 4 страховых компании в Уфе, Кумертау, Белорецке. На днях еще 6 страховщиков подключаться к этой системе. Сотрудники страховых компаний обучаются и получают доступ к работе в системе «ЕСА». В ближайшее время на сайте РСА будут размещены адреса точек продаж, по которым можно заключить договор ОСАГО у агентов.

– Мы должны совместными усилиями максимально быстро и эффективно реализовать этот проект, чтобы ликвидировать очереди в офисах по выдаче полисов ОСАГО, – обратился к участникам совещания Рустэм Марданов. – Республика в свою очередь при необходимости готова помочь страховым компаниям в организации выдачи полисов ОСАГО через систему многофункциональных центров МФЦ.

Со следующей недели система «ЕСА» наберет обороты и, как заверили представители страховых компаний, очереди автовладельцев за полисами ОСАГО исчезнут к началу второй декады сентября.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

01.09.2016
Движение на трассе Уфа-Оренбург восстановлено
Трассу перекрывали из-за обрыва линии электропередач.

01.09.2016
"Илиш-Агро": задолженность по зарплате погашена полностью
В сельхозпредприятии утверждают, что исполнили предписание Гострудинспекции еще в августе.

01.09.2016
Рустэм Хамитов: Тратим на питание школьников большие деньги, а дети не едят
Глава региона указал на недостатки в системе школьного питания.

01.09.2016
Жительница Уфы пожаловалась на запах сероводорода в районе парка Победы
По ее словам, он ощущается по вечерам и выходным.

01.09.2016
Фотофакт: 1 сентября в Уфе школьникам раздавали агитационные листы
Листовка была вложена в расписание уроков.

01.09.2016
Уфимские школьники встретили 1 сентября
Первоклашки стойко отстояли 40-минутную торжественную линейку.

01.09.2016
В России введен новый порядок сдачи экзаменов на водительские права
Среди изменений - временные рамки для всех процедур, дополнительные вопросы за ошибки в теории и большее количество упражнений на площадке

01.09.2016
В Башкирии открытые уроки проведут заместители министра образования
В День знаний заместители посетят учебные учреждения республики.

31.08.2016
Рустэм Хамитов открыл в Фёдоровке новую школу
Он сделал это в рабочей поездке по двум районам.

31.08.2016
Жители Уфы чаще всего жалуются на проблемы ЖКХ, городского хозяйства и транспорта
В администрации города проанализировали обращения граждан за первое полугодие.

31.08.2016
В Уфе житель Черниковки жалуется на постоянные выбросы отходов нефтяных заводов
По его словам, запах в воздухе появляется каждую ночь

31.08.2016
На въезде в Уфу «Калина» протаранила отбойник
Авария произошла сегодня утром напротив торгового центра «Мега».

31.08.2016
В Уфе сократилось число ДТП с детьми
На оперативке в мэрии обсуждали вопросы безопасности в школах.

30.08.2016
В Башкирии начал работать «Единый агент ОСАГО»
Российский союз автостраховщиков (РСА) признал Башкирию проблемным регионом, и включил в перечень субъектов где будет работать система

30.08.2016
В Башкирии сельчанам помогут с приобретением сельхозинвентаря
Положение о финансовой поддержке утвердило правительство республики

30.08.2016
Фотофакт: в Уфе в центре города прорвало канализацию
Грязная вода льется на дорогу уже несколько часов

30.08.2016
В Уфе четырёхлетний мальчик утонул в ванной
Тело ребёнка обнаружила мать

30.08.2016
Парламент Башкирии примет закон о полном запрете алкоголя
Правда, только в одном сельсовете.

29.08.2016
Фотофакт: В Уфе эвакуировали пациентов инфекционной больницы
Сигнал об эвакуации поступил сегодня около полудня.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"