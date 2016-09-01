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Движение на трассе Уфа-Оренбург восстановлено// 01.09.2016
Трассу перекрывали из-за обрыва линии электропередач.
Фото: Кристина Дейнеко
Сейчас ранее перекрытый участок дороги Уфа-Оренбург работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сегодня днем на 137 км автодороги Уфа-Оренбург произошел обрыв линии электропередач. В результате загорелся сухой ковыль и возникло сильное задымление.
- В целях безопасности дорожного движения на время работы по ликвидации последствий происшествия трасса была временно перекрыта сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Теперь движение на трассе восстановлено.
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