Движение на трассе Уфа-Оренбург восстановлено

01.09.2016

"Илиш-Агро": задолженность по зарплате погашена полностью В сельхозпредприятии утверждают, что исполнили предписание Гострудинспекции еще в августе.

01.09.2016

В России введен новый порядок сдачи экзаменов на водительские права Среди изменений - временные рамки для всех процедур, дополнительные вопросы за ошибки в теории и большее количество упражнений на площадке

31.08.2016

Рустэм Хамитов открыл в Фёдоровке новую школу Он сделал это в рабочей поездке по двум районам.

31.08.2016

В Уфе сократилось число ДТП с детьми На оперативке в мэрии обсуждали вопросы безопасности в школах.