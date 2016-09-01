"Илиш-Агро": задолженность по зарплате погашена полностью

Наталья КУЗНЕЦОВА

В сельхозпредприятии утверждают, что исполнили предписание Гострудинспекции еще в августе.

Сельхозпредприятие «Илиш-Агро» официально прокомментировало ситуацию с задолженностью по зарплате перед своим работниками. «Медиакорсеть» сообщала, что деньги не выплачивались несколько месяцев подряд, однако в «Илиш-Агро» эту информацию не подтвердили.

- Одна из работниц обращалась в Трудинспекцию, которая вынесла нам предписание, - сообщил «Медиакорсети» заместитель руководителя сельхозпредприятия Олег Соколов. – Уже к середине августа задолженность была полностью погашена.

Однако работницы «Илиш-агро» по-прежнему уверены в своей правоте.

- Нам сделали перерасчет за весенние месяцы, дали те деньги, которые нам раньше не доплатили, - говорит Ирина Роденкова. – 10 тысяч рублей разово, это разве вся моя зарплата за все это время? Они нас просто обманывают!