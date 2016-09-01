Рустэм Хамитов: Тратим на питание школьников большие деньги, а дети не едят

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава региона указал на недостатки в системе школьного питания.

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава региона Рустэм Хамитов сегодня в ходе посещения школ Уфы поднял вопрос питания детей, сообщает его пресс-служба. По мнению Хамитова, в этом плане есть значительные недоработки.

– Мы на питание тратим очень большие деньги. По республике это миллиарды рублей, – сказал Хамитов в ходе беседы с родителями. - Спрашиваю в школах: как питаются ребятишки? Отвечают: не едят, плохо едят, приходится много выбрасывать. Дело не в деньгах, а в качестве еды.

По словам родителей и педагогов, с которыми встретился сегодня глава региона, в школьных столовых питается около половины детей. Остальные перекусывают в ближайших заведениях общепита или приносят обед из дома, мотивируя это тем, что еда в столовой им не нравится. В связи с этим Хамитов обратил особое внимание на необходимость тщательного контроля за качеством питания учащихся.

– Возле школ, университетов крутится очень много нечистоплотных людей. Должен быть постоянный контроль, – подчеркнул он. – Сам приеду и посмотрю, чем кормят, из каких полуфабрикатов готовят, что такое питание школьников сегодня.