|
1 сентября, четверг
|
СЕГО ДНЯ
Жительница Уфы пожаловалась на запах сероводорода в районе парка Победы// 01.09.2016
По ее словам, он ощущается по вечерам и выходным.
Жительница Уфы обратилась в минэкологии республики с жалобой. По ее словам, уже несколько месяцев в районе парка Победы и СОК «Биатлон» по вечерам и выходным ощущается сильнейший запах сероводорода. Помимо этого, в реку Белую сбрасываются отходы "Уфаводоканала".
- Запах стоит со стороны очистных сооружений «Уфаводоканала», - пишет уфимка. - Дышать становится просто невозможно! Неизвестные самосвалы сбрасывают канализационные отходы на берег реки Белой в районе карьера села Алексеевка, напротив биатлонного комплекса. Требуем принять меры по предотвращению отравления жителей вредными выбросами промышленных производств и загрязнению реки Белой отходами водоканала.
В «Уфаводоканале» ситуацию пока никак не комментируют. В муниципальном предприятии попросили отправить официальный запрос.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.09.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии за 8 месяцев отремонтировано 550 многоквартирных домов
01.09.2016 // СПОРТ
Игроки волейбольного клуба «Урал» побывали на фотосессии
01.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Фотофакт: 1 сентября в Уфе школьникам раздавали агитационные листы
01.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Вне конкуренции: Вездеход «Нерпа»
01.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимские школьники встретили 1 сентября
01.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В России введен новый порядок сдачи экзаменов на водительские права
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте