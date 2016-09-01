Жительница Уфы пожаловалась на запах сероводорода в районе парка Победы

Наталья КУЗНЕЦОВА

По ее словам, он ощущается по вечерам и выходным.

Жительница Уфы обратилась в минэкологии республики с жалобой. По ее словам, уже несколько месяцев в районе парка Победы и СОК «Биатлон» по вечерам и выходным ощущается сильнейший запах сероводорода. Помимо этого, в реку Белую сбрасываются отходы "Уфаводоканала".

- Запах стоит со стороны очистных сооружений «Уфаводоканала», - пишет уфимка. - Дышать становится просто невозможно! Неизвестные самосвалы сбрасывают канализационные отходы на берег реки Белой в районе карьера села Алексеевка, напротив биатлонного комплекса. Требуем принять меры по предотвращению отравления жителей вредными выбросами промышленных производств и загрязнению реки Белой отходами водоканала.

В «Уфаводоканале» ситуацию пока никак не комментируют. В муниципальном предприятии попросили отправить официальный запрос.