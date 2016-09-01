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1 сентября, четверг
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Фотофакт: 1 сентября в Уфе школьникам раздавали агитационные листы// 01.09.2016
Листовка была вложена в расписание уроков.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня 1 сентября перед школами были не только школьники, родители и учителя. Возле входа в школьный двор ребят ждали и неизвестные агитаторы. Они раздавали всем входящим расписание уроков. Но кроме него в каждом свертке лежал и агитационный лист. На самом расписании красными буквами было написано: "18 сентября экзамен для родителей".
На агитках была биография одного из кандиадтов на предстоящих выборах.
1 сентября, наверное, один из самых "лучших" дней для предвыборной агитации, но зачем привлекать к этому школьников? Вопрос, скорее - риторический.
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