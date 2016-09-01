Фотофакт: 1 сентября в Уфе школьникам раздавали агитационные листы

Кристина ДЕЙНЕКО

Листовка была вложена в расписание уроков.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня 1 сентября перед школами были не только школьники, родители и учителя. Возле входа в школьный двор ребят ждали и неизвестные агитаторы. Они раздавали всем входящим расписание уроков. Но кроме него в каждом свертке лежал и агитационный лист. На самом расписании красными буквами было написано: "18 сентября экзамен для родителей".

На агитках была биография одного из кандиадтов на предстоящих выборах.

1 сентября, наверное, один из самых "лучших" дней для предвыборной агитации, но зачем привлекать к этому школьников? Вопрос, скорее - риторический.