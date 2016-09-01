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1 сентября, четверг
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СЕГО ДНЯ
Уфимские школьники встретили 1 сентября// 01.09.2016
Первоклашки стойко отстояли 40-минутную торжественную линейку.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сегодня все школьники вновь вернулись за парты и приступили к занятиям, а для первоклашек это был первый школьный день в их жизни. Возле учебных заведений прошла торжественная линейка, детям показывали представления, читали стихи и пели песни. Первоклашки красивые и нарядные: девочки в форме и белых фартуках, волосы собраны огромными белоснежными бантами, мальчики в строгих костюмах и все с цветами для своего первого в учителя. Как прошло 1 сентября в школе №22 в нашем фоторепортаже.
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