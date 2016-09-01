Уфимские школьники встретили 1 сентября

Кристина ДЕЙНЕКО

Первоклашки стойко отстояли 40-минутную торжественную линейку.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня все школьники вновь вернулись за парты и приступили к занятиям, а для первоклашек это был первый школьный день в их жизни. Возле учебных заведений прошла торжественная линейка, детям показывали представления, читали стихи и пели песни. Первоклашки красивые и нарядные: девочки в форме и белых фартуках, волосы собраны огромными белоснежными бантами, мальчики в строгих костюмах и все с цветами для своего первого в учителя. Как прошло 1 сентября в школе №22 в нашем фоторепортаже.