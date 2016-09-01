1 сентября, четверг
СЕГО ДНЯ

Уфимские школьники встретили 1 сентября

Кристина ДЕЙНЕКО // 01.09.2016
Первоклашки стойко отстояли 40-минутную торжественную линейку.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня все школьники вновь вернулись за парты и приступили к занятиям, а для первоклашек это был первый школьный день в их жизни. Возле учебных заведений прошла торжественная линейка, детям показывали представления, читали стихи и пели песни. Первоклашки красивые и нарядные: девочки в форме и белых фартуках, волосы собраны огромными белоснежными бантами, мальчики в строгих костюмах и все с цветами для своего первого в учителя. Как прошло 1 сентября в школе №22 в нашем фоторепортаже.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

01.09.2016
В России введен новый порядок сдачи экзаменов на водительские права
Среди изменений - временные рамки для всех процедур, дополнительные вопросы за ошибки в теории и большее количество упражнений на площадке

01.09.2016
В Башкирии открытые уроки проведут заместители министра образования
В День знаний заместители посетят учебные учреждения республики.

31.08.2016
Рустэм Хамитов открыл в Фёдоровке новую школу
Он сделал это в рабочей поездке по двум районам.

31.08.2016
Жители Уфы чаще всего жалуются на проблемы ЖКХ, городского хозяйства и транспорта
В администрации города проанализировали обращения граждан за первое полугодие.

31.08.2016
В Уфе житель Черниковки жалуется на постоянные выбросы отходов нефтяных заводов
По его словам, запах в воздухе появляется каждую ночь

31.08.2016
На въезде в Уфу «Калина» протаранила отбойник
Авария произошла сегодня утром напротив торгового центра «Мега».

31.08.2016
В Уфе сократилось число ДТП с детьми
На оперативке в мэрии обсуждали вопросы безопасности в школах.

30.08.2016
В Башкирии начал работать «Единый агент ОСАГО»
Российский союз автостраховщиков (РСА) признал Башкирию проблемным регионом, и включил в перечень субъектов где будет работать система

30.08.2016
В Башкирии сельчанам помогут с приобретением сельхозинвентаря
Положение о финансовой поддержке утвердило правительство республики

30.08.2016
Фотофакт: в Уфе в центре города прорвало канализацию
Грязная вода льется на дорогу уже несколько часов

30.08.2016
В Уфе четырёхлетний мальчик утонул в ванной
Тело ребёнка обнаружила мать

30.08.2016
Парламент Башкирии примет закон о полном запрете алкоголя
Правда, только в одном сельсовете.

29.08.2016
Фотофакт: В Уфе эвакуировали пациентов инфекционной больницы
Сигнал об эвакуации поступил сегодня около полудня.

29.08.2016
В Башкирию пришли дожди и холодные ночи
Аномальная жара ушла, как будто ее и не было.

28.08.2016
В Башкирии ожидается понижение температуры
Ночью столбик термометра опустится до +9, +14 градусов.

27.08.2016
Рустэм Хамитов: Чем больше детей, тем больше в семье счастья
Глава республики сожалеет, что у него двое, а не пятеро детей.

27.08.2016
Рустэм Хамитов пообещал построить роддом в Бирске
Глава республики сегодня выступил на молодежном конвенте.

26.08.2016
На месте стадиона Салавата Юлаева в Уфе построят новый спорткомплекс
Проект сейчас проходит согласование в Главархитектуре города.

26.08.2016
Паралимпийский центр в Уфе планируют достроить в 2018 году
Городские власти утверждают, что проект не заморожен


Сколько стоит Первое сентября?

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"