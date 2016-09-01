В России введен новый порядок сдачи экзаменов на водительские права

Ольга КОРЗИК

Среди изменений - временные рамки для всех процедур, дополнительные вопросы за ошибки в теории и большее количество упражнений на площадке

Сегодня, 1 сентября, в России вступает в силу новый административный регламент МВД России по сдаче экзаменов на право управления автомобилем, сообщает ТАСС.

Для получения прав категории «В» экзамен, как и прежде, будет состоять из трех этапов – теория, вождение на площадке и в городе. Среди ключевых изменений - время, сроки и порядок проведения экзамена. Среди других изменений - дополнительные вопросы за ошибки во время теоретической части экзамена, а также большее количество упражнений в ходе вождения на площадке.

На сдачу экзамена – час

Новый регламент установил конкретное время проведения всех процедур – 15 минут, включая нахождение в очереди. Если время будет превышено, то накажут автоинспектора.

На сдачу экзамена отведен час. Также регламентировано и время оказания всей услуги – вместе со сдачей экзаменов для получения прав на управление автомобилем – 30 дней, на права для мотоцикла или мопеда – не более 15 дней.

В ГИБДД при этом пояснили, что временные рамки экзамена установлены на конкретную процедуру, а не на весь процесс сдачи. Все действия могут сниматься на видео, что позволит избежать возможных спорных ситуаций.

За ошибку – пять дополнительных вопросов

Новый регламент изменил и порядок приема теоретической части экзамена: за одну или две ошибки в разных тематических блоках комплекта экзаменационных задач будет предоставлена возможность ответа на дополнительные вопросы. Пять – за каждую ошибку.

Ранее, кандидату на права нужно было ответить минимум на 18 вопросов из 20, с третьей ошибкой экзамен не принимался. Теперь даже после второй ошибки будет шанс получить права, главное – ответить на все остальные вопросы.

Билеты будут выдаваться в случайном порядке, они будут собраны по нескольким тематическим блокам, поэтому и неверные ответы допустимы только в разных блоках.

Новые правила - новые билеты

ТАСС со ссылкой на ГИБДД отмечает, что изменились и сами билеты. Это связано с многочисленными изменениями в правила дорожного движения, внесенными за последний год.

Пять упражнений вместо трех

Теперь будущим водителям предстоит сдавать не три, а пять упражнений.

- Изменилась форма "змейки", но если кандидат в водители мог ее сделать и ранее, то он сможет сделать и новую, "угловую". Изменилось упражнение "въезд в бокс" – поменялась разметка", - отмечает издание со ссылкой на ГИБДД.

Экзамен в городе будет оцениваться по пятибалльной системе. При приеме практических экзаменов расширяются возможности использования автоматизированного автодрома.

Также теперь практическую часть экзамена можно сдавать не только на автомобилях с механической коробкой передач, но и с автоматической.



