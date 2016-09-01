1 сентября, четверг
СЕГО ДНЯ

В России введен новый порядок сдачи экзаменов на водительские права

Ольга КОРЗИК // 01.09.2016
Среди изменений - временные рамки для всех процедур, дополнительные вопросы за ошибки в теории и большее количество упражнений на площадке

Сегодня, 1 сентября, в России вступает в силу новый административный регламент МВД России по сдаче экзаменов на право управления автомобилем, сообщает ТАСС.

Для получения прав категории «В» экзамен, как и прежде, будет состоять из трех этапов – теория, вождение на площадке и в городе. Среди ключевых изменений - время, сроки и порядок проведения экзамена. Среди других изменений - дополнительные вопросы за ошибки во время теоретической части экзамена, а также большее количество упражнений в ходе вождения на площадке.

На сдачу экзамена – час

Новый регламент установил конкретное время проведения всех процедур – 15 минут, включая нахождение в очереди. Если время будет превышено, то накажут автоинспектора.

На сдачу экзамена отведен час. Также регламентировано и время оказания всей услуги – вместе со сдачей экзаменов для получения прав на управление автомобилем – 30 дней, на права для мотоцикла или мопеда – не более 15 дней.

В ГИБДД при этом пояснили, что временные рамки экзамена установлены на конкретную процедуру, а не на весь процесс сдачи. Все действия могут сниматься на видео, что позволит избежать возможных спорных ситуаций.

За ошибку – пять дополнительных вопросов

Новый регламент изменил и порядок приема теоретической части экзамена: за одну или две ошибки в разных тематических блоках комплекта экзаменационных задач будет предоставлена возможность ответа на дополнительные вопросы. Пять – за каждую ошибку.

Ранее, кандидату на права нужно было ответить минимум на 18 вопросов из 20, с третьей ошибкой экзамен не принимался. Теперь даже после второй ошибки будет шанс получить права, главное – ответить на все остальные вопросы.

Билеты будут выдаваться в случайном порядке, они будут собраны по нескольким тематическим блокам, поэтому и неверные ответы допустимы только в разных блоках.

Новые правила - новые билеты 

ТАСС со ссылкой на ГИБДД отмечает, что изменились и сами билеты. Это связано с многочисленными изменениями в правила дорожного движения, внесенными за последний год. 

Пять упражнений вместо трех

Теперь будущим водителям предстоит сдавать не три, а пять упражнений.

- Изменилась форма "змейки", но если кандидат в водители мог ее сделать и ранее, то он сможет сделать и новую, "угловую". Изменилось упражнение "въезд в бокс" – поменялась разметка", - отмечает издание со ссылкой на  ГИБДД.

Экзамен в городе будет оцениваться по пятибалльной системе. При приеме практических экзаменов расширяются возможности использования автоматизированного автодрома.

Также теперь практическую часть экзамена можно сдавать не только на автомобилях с механической коробкой передач, но и с автоматической.


 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

01.09.2016
Уфимские школьники встретили 1 сентября
Первоклашки стойко отстояли 40-минутную торжественную линейку.

01.09.2016
В Башкирии открытые уроки проведут заместители министра образования
В День знаний заместители посетят учебные учреждения республики.

31.08.2016
Рустэм Хамитов открыл в Фёдоровке новую школу
Он сделал это в рабочей поездке по двум районам.

31.08.2016
Жители Уфы чаще всего жалуются на проблемы ЖКХ, городского хозяйства и транспорта
В администрации города проанализировали обращения граждан за первое полугодие.

31.08.2016
В Уфе житель Черниковки жалуется на постоянные выбросы отходов нефтяных заводов
По его словам, запах в воздухе появляется каждую ночь

31.08.2016
На въезде в Уфу «Калина» протаранила отбойник
Авария произошла сегодня утром напротив торгового центра «Мега».

31.08.2016
В Уфе сократилось число ДТП с детьми
На оперативке в мэрии обсуждали вопросы безопасности в школах.

30.08.2016
В Башкирии начал работать «Единый агент ОСАГО»
Российский союз автостраховщиков (РСА) признал Башкирию проблемным регионом, и включил в перечень субъектов где будет работать система

30.08.2016
В Башкирии сельчанам помогут с приобретением сельхозинвентаря
Положение о финансовой поддержке утвердило правительство республики

30.08.2016
Фотофакт: в Уфе в центре города прорвало канализацию
Грязная вода льется на дорогу уже несколько часов

30.08.2016
В Уфе четырёхлетний мальчик утонул в ванной
Тело ребёнка обнаружила мать

30.08.2016
Парламент Башкирии примет закон о полном запрете алкоголя
Правда, только в одном сельсовете.

29.08.2016
Фотофакт: В Уфе эвакуировали пациентов инфекционной больницы
Сигнал об эвакуации поступил сегодня около полудня.

29.08.2016
В Башкирию пришли дожди и холодные ночи
Аномальная жара ушла, как будто ее и не было.

28.08.2016
В Башкирии ожидается понижение температуры
Ночью столбик термометра опустится до +9, +14 градусов.

27.08.2016
Рустэм Хамитов: Чем больше детей, тем больше в семье счастья
Глава республики сожалеет, что у него двое, а не пятеро детей.

27.08.2016
Рустэм Хамитов пообещал построить роддом в Бирске
Глава республики сегодня выступил на молодежном конвенте.

26.08.2016
На месте стадиона Салавата Юлаева в Уфе построят новый спорткомплекс
Проект сейчас проходит согласование в Главархитектуре города.

26.08.2016
Паралимпийский центр в Уфе планируют достроить в 2018 году
Городские власти утверждают, что проект не заморожен


Сколько стоит Первое сентября?

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"