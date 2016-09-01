В Башкирии открытые уроки проведут заместители министра образования

Злата ЗУКОВИЧ

В День знаний заместители посетят учебные учреждения республики.

Сегодня, первого сентября, в школах республики пройдут открытые уроки на тему «Моя будущая профессия». Они проводятся в целях профессиональной ориентации учеников и помощи в выборе будущей профессии.

Школу Караидельского района посетит первый зам министра образования РБ Айбулат Хажин, в школу Бурзянского района в День знаний отправляется заместитель министра образования РБ Венера Валеева, а республиканский инженерный лицей-интернат сегодня посетит заместитель министра образования Филюс Миназов.