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1 сентября, четверг
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СЕГО ДНЯ
В Башкирии открытые уроки проведут заместители министра образования// 01.09.2016
В День знаний заместители посетят учебные учреждения республики.
Сегодня, первого сентября, в школах республики пройдут открытые уроки на тему «Моя будущая профессия». Они проводятся в целях профессиональной ориентации учеников и помощи в выборе будущей профессии.
Школу Караидельского района посетит первый зам министра образования РБ Айбулат Хажин, в школу Бурзянского района в День знаний отправляется заместитель министра образования РБ Венера Валеева, а республиканский инженерный лицей-интернат сегодня посетит заместитель министра образования Филюс Миназов.
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