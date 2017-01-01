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В Уфе прошел «забег обещаний 2017»// 01.01.2017
1 января в полдень горожане пробежали 2017 метров.
Фото: Владислав Литвинчук
- День прожит не зря! Пробежали #2017meters в компании более 400 человек в поддержу своих мечт и целей, - такое сообщение разместил в социальной сети Вконтакте директор школы правильного бега I Love Running Владислав Литвинчук.
Подобный забег проводится в Уфе во второй раз. В прошлом году в нем, по словам Владислава Литвинчука, приняли участие более 200 человек.
- Я написал такие обещания: переплыть Босфор, назвать свою дочку Женей (мы ждемм ее в этом году) и купить билет на Олимпиаду-2018, - рассказа Медиакорсети Владислав Литвинчук.
Первые сэлфи с «забега обещаний 2017» уже появились в сети. Некоторые участники вместо обещаний писали на своих номерах свои сокровенные желания.
- У меня было не обещание, а желание, - сообщила Медиакорсети участница забега Наталья Касанова. - Это любить и быть любимой))) Жить настоящим.
Мы желаем всем участникам забега, чтобы их обещания были выполнены, а желания сбылись.
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