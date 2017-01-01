В Уфе прошел «забег обещаний 2017»

Разиф АБДУЛЛИН

1 января в полдень горожане пробежали 2017 метров.

Фото: Владислав Литвинчук

- День прожит не зря! Пробежали #2017meters в компании более 400 человек в поддержу своих мечт и целей, - такое сообщение разместил в социальной сети Вконтакте директор школы правильного бега I Love Running Владислав Литвинчук.

Подобный забег проводится в Уфе во второй раз. В прошлом году в нем, по словам Владислава Литвинчука, приняли участие более 200 человек.

- Я написал такие обещания: переплыть Босфор, назвать свою дочку Женей (мы ждемм ее в этом году) и купить билет на Олимпиаду-2018, - рассказа Медиакорсети Владислав Литвинчук.

Первые сэлфи с «забега обещаний 2017» уже появились в сети. Некоторые участники вместо обещаний писали на своих номерах свои сокровенные желания.

- У меня было не обещание, а желание, - сообщила Медиакорсети участница забега Наталья Касанова. - Это любить и быть любимой))) Жить настоящим.

Мы желаем всем участникам забега, чтобы их обещания были выполнены, а желания сбылись.