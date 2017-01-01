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В полдень уфимцы пробегут 2017 метров// 01.01.2017
Они примут участие в «забеге обещаний».
1 января Уфа встретит по-спортивному - в городе пройдет «Забег обещаний 2017». Об этом сообщил директор школы правильного бега I Love Running Владислав Литвинчук.
Участники забега пробегут ровно 2017 метров. Старт - от гостиницы Hilton Garden Inn Riverside в 12:00. Сбор участников в 11:30.
- Все будут бежать в шапках Деда Мороза и с номерами, на которых будет написано «Я бегу и обещаю». Каждый напишет свое обещание, - рассказал Владислав Литвинчук. – В Уфе такой забег прошел впервые в прошлом году. Тогда в нем приняли участие более 200 человек.
В этом году бегунов будет явно больше. Ведь большинство обещаний исполняется, даже личных
- В прошлом году я написал несколько обещаний на двух листках, - поделился Владислав. – И даже несколько написал с обратной стороны – касающихся моей личной жизни, и эти были выполнены на сто процентов. А из публичных обещаний было, например, пробежать марафон в Нью-Йорке, я его тоже выполнил.
Чтобы принять участие в забеге, нужно пройти регистрацию на сайте забега.
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