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СЕГО ДНЯ

В полдень уфимцы пробегут 2017 метров

Разиф АБДУЛЛИН // 01.01.2017
Они примут участие в «забеге обещаний».

1 января Уфа встретит по-спортивному - в городе пройдет «Забег обещаний 2017». Об этом сообщил директор школы правильного бега I Love Running Владислав Литвинчук.

Участники забега  пробегут ровно  2017 метров. Старт -  от гостиницы Hilton Garden Inn Riverside в 12:00. Сбор участников в 11:30.

- Все будут бежать в шапках Деда Мороза и с номерами, на которых будет написано «Я бегу и обещаю».  Каждый напишет свое обещание, - рассказал Владислав Литвинчук. – В Уфе такой забег прошел впервые в прошлом году. Тогда в нем приняли участие более 200 человек.

В этом году бегунов будет явно больше. Ведь большинство обещаний исполняется, даже личных

- В прошлом году  я написал несколько обещаний на двух листках, - поделился Владислав. – И даже несколько написал с обратной стороны – касающихся моей личной жизни, и эти были выполнены на сто процентов. А из публичных обещаний было, например, пробежать марафон в Нью-Йорке,  я его тоже выполнил.

Чтобы принять участие в забеге, нужно пройти регистрацию на сайте забега.

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ФОТОФАКТ
1 января уфимцы пробежали 2017 метров

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