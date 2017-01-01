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С 1 января в Уфе снизили стоимость проезда на трамвае и троллейбусе// 01.01.2017
Правда, только при оплате наличными.
Фото: Кристина Дейнеко
Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях за наличный расчет с 1 января снижена на 2 рубля, сообщили в пресс-службе городской администрации. Теперь при оплате проезда наличными надо заплатить 20 рублей.
Такой подарок уфимцам и гостям столицы решило сделать муниципальное управление электротранспорта в связи с новым годом и 80-летием своего создания.
Зато пользователи такси успели ощутить на себе так называемый «праздничный» тариф. Стоимость проезда на такси 1 января, по разным данным, в Уфе увеличилась на 40-60%.
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