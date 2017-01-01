С 1 января в Уфе снизили стоимость проезда на трамвае и троллейбусе

Разиф АБДУЛЛИН

Правда, только при оплате наличными.

Фото: Кристина Дейнеко

Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях за наличный расчет с 1 января снижена на 2 рубля, сообщили в пресс-службе городской администрации. Теперь при оплате проезда наличными надо заплатить 20 рублей.

Такой подарок уфимцам и гостям столицы решило сделать муниципальное управление электротранспорта в связи с новым годом и 80-летием своего создания.

Зато пользователи такси успели ощутить на себе так называемый «праздничный» тариф. Стоимость проезда на такси 1 января, по разным данным, в Уфе увеличилась на 40-60%.