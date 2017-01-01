Башкирия попала в ТОП-35 по индексу холода в новогоднюю ночь

Разиф АБДУЛЛИН

Республика оказалась на 34-м месте по замороженности.

Фото: Кристина Дейнеко

Самым холодным, по данным сервиса Яндекс-Погода, был новый год для жителей Республики Саха (Якутии). Здесь температура воздуха достигала – 34 градусов. На втором месте по замороженности – Ямало-Ненецкий край (-31 градус), на третьем – Магаданская область (- 30 градусов).

Башкирия заняла 34-е место в этом индексе холода, здесь температура воздуха - 4 градуса ниже ноля. Самый теплый регион России – Новгородская область (+4 градуса), второе и третье места разделили Санкт-Петербург и Тверская область (+2 градуса).

Всего в России насчитывается 85 регионов.